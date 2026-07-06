В Уфе поэтессе Тамаре Ганиевой вручили награду малой родины

Юбилейный 2026 год оказался для поэтессы щедрым на яркие события и заслуженные награды. Как рассказали в союзе писателей, в этом году Национальная библиотека республики подготовила и издала биобиблиографический указатель Тамары Ганиевой. В музее Шагита Худайбердина прошёл литературный вечер, а на родине поэтессы, в деревне Кинзябаево, состоялась творческая встреча со школьниками.

Тамара Ганиева была удостоена Пушкинской медали за вклад в русскую литературу и медали имени Рами Гарипова за заслуги перед литературой Башкортостана. В газетах и журналах республики вышли материалы о жизни и творчестве поэта, а также подборки её стихов на русском, башкирском и татарском языках. В соцсетях журналисты радио «Ашкадар» провели флешмоб, посвящённый творчеству народного поэта, к которому присоединились поклонники её таланта со всей республики.

Избранные произведения Тамары Ганиевой вошли в сборник стихов народных поэтов Башкортостана «Созвучно времени» (с оригинальными текстами и переводами на русский язык), а также в альманах национальных литератур народов Поволжья, Урала, Северо-запада и Алтая, посвящённый Году единства народов России. Как сообщал «Башинформ», главным событием юбилейного года стал выход новой книги стихов «Дар красноречия».