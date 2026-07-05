На Московском сабантуе испекли символический «Хлеб единства и дружбы»

Главной точкой притяжения стала «Башкирская этнодеревня». Ее работа была посвящена эпосу «Урал-батыр». Гостей встречали сказочные герои. Председатель Комитета Совета Федерации Лилия Гумерова зачитала приветствие от Главы региона Радия Хабирова на башкирском языке.
«Когда сегодня сам Урал-батыр проводил экскурсию по "Башкирской деревне" – это было незабываемое впечатление! Эпос "Урал-батыр" переведен на семь языков мира. Это фундамент и кладезь нашей национальной культуры», — поделилась впечатлениями сенатор.
Особое внимание уделили поддержке участников специальной военной операции. На площадке Республиканского музея Боевой Славы гости писали послания бойцам полка «Башкортостан», которые скоро отправятся на передовую. Герой России Руслан Гарифуллин поблагодарил республику за помощь фронту: «Когда тыл надежный — и бойцы сильные».
Кульминацией праздника стало совместное выпекание «Хлеба Единства и дружбы народов» из зерна, собранного на полях Башкортостана. В акции мог поучаствовать каждый желающий.
«Мы печем его из зерна нашей республики, чтобы напомнить: нас объединяют труд, уважение и радость встреч. Для нас было важно, чтобы каждый почувствовал себя частью большой, единой и дружной семьи», — отметил глава Зианчуринского района Дамин Юланов.
Вечер завершился большим концертом под зажигательные ритмы «Оркестра Бишбармак».
Накануне в Дюртюлях прошел ежегодный конноспортивный фестиваль «Ҡанатлы Ат».
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