Ансамбль Гаскарова покорил главную сцену ВДНХ в Москве

4 июля в Москве на ВДНХ состоялся концерт «Многоликая Россия», ставший кульминацией фестиваля национального гостеприимства «Дружба народов». Участие в масштабном шоу, приуроченном к Году единства народов России, приняли ведущие хореографические коллективы страны.
Настоящей жемчужиной программы стало выступление Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова из Башкортостана. На глазах у тысяч зрителей гаскаровцы представили обширную программу, отражающую богатство башкирской культуры.
Московская публика увидела знаменитый княжеский танец «Тарханы», лирический номер «С кубызом», национальную игру «Охота на беркута», а также театрально-хореографические сюиты «Во имя жизни» и «Цвети, мой Башкортостан».
Выступления коллектива прошли при полном аншлаге на главной сцене фестиваля. Участие в концерте подтвердило высокий статус уникальной башкирской школы народного танца на общероссийском уровне.
Также в эти выходные на Московском сабантуе испекли символический «Хлеб единства и дружбы», сообщал «Башинформ».
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