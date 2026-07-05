Ансамбль Гаскарова покорил главную сцену ВДНХ в Москве

4 июля в Москве на ВДНХ состоялся концерт «Многоликая Россия», ставший кульминацией фестиваля национального гостеприимства «Дружба народов». Участие в масштабном шоу, приуроченном к Году единства народов России, приняли ведущие хореографические коллективы страны.

Настоящей жемчужиной программы стало выступление Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова из Башкортостана. На глазах у тысяч зрителей гаскаровцы представили обширную программу, отражающую богатство башкирской культуры.

Московская публика увидела знаменитый княжеский танец «Тарханы», лирический номер «С кубызом», национальную игру «Охота на беркута», а также театрально-хореографические сюиты «Во имя жизни» и «Цвети, мой Башкортостан».

Выступления коллектива прошли при полном аншлаге на главной сцене фестиваля. Участие в концерте подтвердило высокий статус уникальной башкирской школы народного танца на общероссийском уровне.

Также в эти выходные на Московском сабантуе испекли символический «Хлеб единства и дружбы», сообщал «Башинформ».