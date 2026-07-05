Воскресенье, 5 Июля 2026
|
Уфа
+27 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
09:45 (UTC+5), 05 Июля 2026

Ансамбль Гаскарова покорил главную сцену ВДНХ в Москве

Фото: пресс-служба | ГААНТ имени Файзи Гаскарова
Гульфия Акулова

4 июля в Москве на ВДНХ состоялся концерт «Многоликая Россия», ставший кульминацией фестиваля национального гостеприимства «Дружба народов». Участие в масштабном шоу, приуроченном к Году единства народов России, приняли ведущие хореографические коллективы страны.

Настоящей жемчужиной программы стало выступление Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова из Башкортостана. На глазах у тысяч зрителей гаскаровцы представили обширную программу, отражающую богатство башкирской культуры.

Московская публика увидела знаменитый княжеский танец «Тарханы», лирический номер «С кубызом», национальную игру «Охота на беркута», а также театрально-хореографические сюиты «Во имя жизни» и «Цвети, мой Башкортостан».

Выступления коллектива прошли при полном аншлаге на главной сцене фестиваля. Участие в концерте подтвердило высокий статус уникальной башкирской школы народного танца на общероссийском уровне.

Также в эти выходные на Московском сабантуе испекли символический «Хлеб единства и дружбы», сообщал «Башинформ».

пресс-служба ГААНТ имени Файзи Гаскарова
пресс-служба ГААНТ имени Файзи Гаскарова
пресс-служба ГААНТ имени Файзи Гаскарова
пресс-служба ГААНТ имени Файзи Гаскарова
пресс-служба ГААНТ имени Файзи Гаскарова
Фото: пресс-служба | ГААНТ имени Файзи Гаскарова
1 из 5
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru