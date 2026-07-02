В Башкирии на фасаде жилого дома появится новый мурал

На фасаде жилого дома в Чишминском районе Башкирии появится новый мурал. Это работа «Башкирка с лошадью» художника Алмаза Загретдинова, которая стала одним из победителей регионального этапа фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ».

Как рассказали в пресс-службе центра народного творчества, на рабочей встрече обсудили подготовку к созданию нового арт-объекта. В ходе встречи было официально определено место нанесения мурала – им станет фасад жилого дома в поселке Чишмы.

Главной целью собрания стало детальное планирование и согласование всех этапов создания мурала. Стороны рассмотрели технические аспекты нанесения художественного полотна на фасад жилого дома, обсудили вопросы логистики, координации и безопасности проведения работ. Особое внимание участники уделили выстраиванию слаженного взаимодействия между художником, администрацией муниципалитета и организаторами регионального этапа конкурса, что является важнейшим залогом успешной реализации подобных значимых проектов.

Завершилась встреча выездом на место и осмотром выбранного объекта. Участники рабочей группы оценили локацию, ее доступность для жителей и высокий потенциал для создания яркого, запоминающегося мурала, который органично впишется в архитектурную среду района.

Работы по созданию арт-объекта стартуют в ближайшее время, уточнили в ведомстве.