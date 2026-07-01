В Башкирии создали межведомственный совет по развитию кинематографии

В Башкирии утвердили положение и состав межведомственного координационного совета по развитию кинематографии. Постановление подписал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Совет будет заниматься координацией работы организаций кинематографии республики. Также в его задачи входят рассмотрение и подготовка предложений по вопросам сохранения и развития материально-технической базы кинематографии, содействие производству фильмов, транслирующих традиционные духовно-нравственные ценности и пропагандирующих здоровый образ жизни, содействие развитию кадрового потенциала, образования и науки в области кинематографии и другие направления.

Состав совета будет анализировать состояние и тенденции развития кинематографии в РБ, готовить предложения по формированию и реализации госпрограмм в сфере кинематографии, организовать обсуждение проектов правовых актов в области кинематографии, рассматривать инициативы по привлечению инвестиций в кинематографию и развитию инфраструктуры киноотрасли, осуществлять взаимодействие с Фондом кино и другими федеральными структурами по вопросам федеральной поддержки киноотрасли в регионе.

Председателем совета назначен первый заместитель премьер-министра правительства республики Урал Кильсенбаев. В состав совета будут включены руководители министерства культуры, министерства предпринимательства и туризма республики, министерства просвещения, агентства по печати и средствам массовой информации и телерадиокомпании «Башкортостан»

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии осенью выйдут в прокат четыре фильма и один мультфильм.