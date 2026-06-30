В Башкирии осенью выйдут в прокат четыре фильма и один мультфильм

В Уфе прошло первое заседание нового координационного совета по развитию кинематографии Башкирии. Об этом сообщил вице-премьер правительства республики Урал Кильсенбаев.
По словам Кильсенбаева, совет будет помогать продвигать башкирские фильмы на российском и международном рынках, развивать кинотеатры и поддерживать авторов, которые снимают кино о традиционных духовных ценностях и нравственности. На одной площадке будут объединены режиссёры, продюсеры и кинотеатры республики.
«Глава республики Радий Хабиров ставит задачу сделать наше кино качественным и доступным для каждого. Для этого кинотеатры, общество и СМИ должны работать в одной связке. Сегодня наметили первые шаги, в республике осенью выйдут в прокат четыре фильма и один мультфильм. Проработаем с частными кинотеатрами Уфы выделение удобного прайм-тайма для регионального кино. 27 августа, в День российского кино, соберём всю нашу киноиндустрию и проведем в каком направлении нужно приложить силы нашего Совета», — рассказал вице-премьер.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе проходят съёмки фильмов «Театр без границ» и «Эхо мечты».
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