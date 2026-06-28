В Уфе проходят съёмки фильмов «Театр без границ» и «Эхо мечты»

Первый фильм рассказывает о творческом и личном кризисе, который переживает премьер театра. В фильме «Театр без границ» играют актеры Национального молодежного театра РБ им. Мустая Карима: заслуженный артист РБ Асхат Накиев (играл в фильмах «За финишной чертой», «Котейка», «Викинг», «След», «Профиль убийцы», «Человек с бульвара Капуцинок»), Иванна Скачило, Салават Юлдашбаев (известный по фильмам «Дневник поэта», «Бабич», «Домочадцы»), Зульфар Ахметов (работал каскадером на российских фильмах «Царь Иван Грозный», «Жила была одна баба», «Записки тайной канцелярии» и постановщиком трюковых сцен в различных российских сериалах), Камиль Шириязданов (снимался в фильмах «Братья», «Туда, где горят фонари», «Женщина в палате»).
Фильм «Эхо мечты» посвящен теме нераскрытого таланта и новых шансов. В фильме играют музыкант, автор-исполнитель, руководитель музыкальной академии Юлия Валова, барабанщик Роман Валов, актеры Игорь Лукин (фильмы «Ведьма», «Агония»), Тимур Шакиров, Светлана Сюндюкова, Виктория Насырова, Эльвира Галимова.
«Мы проводим кинолабораторию полного цикла, от идеи до кинопоказа, наши слушатели создают сценарий и снимают по нему свой дебютный короткометражный фильм. У нас три режиссера, и, соответственно, на выходе мы получим три фильма на разные темы», — отметил преподаватель курса Роман Пожидаев.
Напомним, 23 июня в Уфе в рамках курса завершились съемки короткометражного фильма «Рая» Ляйсан Гарраповой.
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