В Уфе проходят съёмки фильмов «Театр без границ» и «Эхо мечты»

Первый фильм рассказывает о творческом и личном кризисе, который переживает премьер театра. В фильме «Театр без границ» играют актеры Национального молодежного театра РБ им. Мустая Карима: заслуженный артист РБ Асхат Накиев (играл в фильмах «За финишной чертой», «Котейка», «Викинг», «След», «Профиль убийцы», «Человек с бульвара Капуцинок»), Иванна Скачило, Салават Юлдашбаев (известный по фильмам «Дневник поэта», «Бабич», «Домочадцы»), Зульфар Ахметов (работал каскадером на российских фильмах «Царь Иван Грозный», «Жила была одна баба», «Записки тайной канцелярии» и постановщиком трюковых сцен в различных российских сериалах), Камиль Шириязданов (снимался в фильмах «Братья», «Туда, где горят фонари», «Женщина в палате»).