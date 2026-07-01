Матвиенко высоко оценила прошедшую в Уфе Всероссийскую детскую фольклориаду

«Проведение такого мероприятия особенно важно в Год единства народов России. От всех нас, от сенаторов слова благодарности Главе Республики Башкортостан и всем организаторам. Фестиваль проводится в третий раз, набирает обороты и я думаю, что он станет традиционным, потому что эта тема для детей и подрастающего поколения очень важна», — отметила Валентина Матвиенко.

Сегодня на пленарном заседании Совета Федерации председатель комитета Совета Федерации России по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова проинформировала о прошедшей в Республике Башкортостан III Всероссийской детской фольклориаде. В ней участвовали 1100 участников из 85 коллективов 78 регионов России. Уфа на дни проведения фольклориады стала центром притяжения юных талантов со всех уголков нашей многонациональной страны.

«Передала Валентине Ивановне слова благодарности Главы республики Радия Хабирова за поддержку и направление приветствия участникам, а также поблагодарила от имени тысяч участников Фольклориады — тех, кому мы сегодня передаем эту важную миссию — сохранение и приумножение бесценного культурного наследия народов России», — рассказала Лилия Гумерова.