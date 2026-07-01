Госоркестр Башкирии закрыл сезон симфонией Малера

34-й концертный сезон Госоркестр Башкортостана завершил произведением, за исполнение которого берется далеко не каждый оркестр. Симфония № 10 считается незаконченной, представляя вместе с тем одно из наиболее значительных произведений музыки XX века.
Десятая симфония была написана Малером летом 1910 года и стала его последним сочинением. Отражая внутреннее смятение Малера, симфония является его самым музыкально диссонирующим произведением: наполненная смелыми невообразимыми гармониями, она при этом отличается удивительной ясностью.
Впервые в России первая часть Десятой симфонии, знаменитое Адажио было записано в 1963 году дирижёром Геннадием Рождественским, и долгое время эта запись оставалась единственной в нашей стране.
Уфимская премьера Десятой симфонии Малера прозвучала в редакции Баршая, а ее исполнение Госоркестром Башкортостана под управлением маэстро Дмитрия Крюкова стало одним из ярких событий культурной жизни республики в этом сезоне.
«Сегодня великий Малер – один из самых исполняемых композиторов. Каждый большой оркестр стремится сыграть его музыку, весь мир исполняет его титанические произведения. Каждый, кто погружается в эту музыку, переживает духовный опыт, который сложно с чем-то сравнить. Лично для меня сегодняшний концерт – это духовные переживания номер один за всю жизнь», – говорит главный дирижер ГАСО РБ, народный артист РБ Дмитрий Крюков.
Ранее мы сообщали, что Госоркестр Башкирии представил шедевры вокально-хоровой музыки.
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