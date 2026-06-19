Госоркестр Башкирии представил шедевры вокально-хоровой музыки

Исполнение одного из ярчайших произведений вокально-хоровой музыки — кантаты «Москва» было приурочено к празднованию Дня России. Единственное сочинение П. И. Чайковского, написанное в русском былинном стиле, впервые прозвучало в Грановитой палате Московского Кремля в 1883 году во время пышных празднеств по случаю коронации императора Александра III. Написанная на поэтический текст Аполлона Майкова, она повествует о важнейших моментах истории Москвы и России, защите слабых и обиженных под сенью справедливого и сильного государства, а отсутствие излишней детализации и указаний на конкретные исторические имена и события сохраняет ее актуальность и в наши дни.

Оркестр под управлением маэстро Дмитрия Крюкова исполнил кантату вместе с Государственной академической хоровой капеллой РБ им. Т. Сайфуллина и солистами Башоперы: народным артистом РБ, лауреатом Национальной оперной премии «Онегин» Владимиром Копытовым и лауреатом международных конкурсов Назгуль Хисамовой.

«Чайковский давно стал одним из символов России в мире. Как и вся его музыка, кантата „Москва“ отражает в целом отечественный патриотический дух нашей страны. Исполнить такое произведение — большая честь для нас, хотелось бы исполнять произведения кантатно-ораториального жанра чаще: монументальные и мощные — и для музыкантов, и для слушателей они создают очень хорошие, правильные в духовном и историческом смыслах впечатления», — отметил главный дирижер Госоркестра, народный артист РБ Дмитрий Крюков.

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