В новой уфимской постановке «Конёк‑горбунок» предстал в авиашлеме

Дирижёр-постановщик – народный артист РБ, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Артём Макаров, художник‑постановщик балета – народный артист РБ Иван Складчиков, художник по свету – заслуженный работник культуры РБ Сердар Чарыев.

Знакомая с детства сказка Петра Ершова предстала перед зрителями в свежем прочтении: в спектакле органично соединились традиции академической балетной школы и выразительные элементы народных танцев. Артисты балетной труппы создали на сцене яркие, запоминающиеся и по‑настоящему уникальные образы, раскрыв не только техническое мастерство, но и глубокую художественную выразительность.

«Спектакль получился по‑настоящему сказочным и увлекательным. Я рад, что в этой постановке на сцену вышли молодые артисты балетной труппы. Для них «Конёк‑горбунок» становится первой серьёзной ступенью на профессиональном пути. Участие в таком спектакле даёт им уникальный шанс для творческого роста», – отметил художественный руководитель театра, заслуженный артист России и народный артист РБ Аскар Абдразаков.

Как пояснили в пресс-службе театра, Иван Складчиков в работе над визуальным решением спектакля вдохновлялся традициями советского балетного театра и стилем арт-деко. В костюмах он использовал элементы авиационного дизайна, вдохновившись работами художника Александра Дейнеки, например, в костюм Конька-горбунка входит брюки-галифе и авиашлем. Созданные им декорации и костюмы помогают погрузиться в атмосферу волшебной сказки и придают спектаклю особый характер и визуальную привлекательность.

Хореограф-постановщик Ринат Абушахманов подчеркнул, что каждая новая постановка — это творческий эксперимент для постановочной группы и для артистов. По мнению хореографа, спектакль будет интересен не только детям, но и взрослым, став отличным вариантом для семейного просмотра.

В премьерные дни на сцену вышли два состава исполнителей: партию Иван-дурака исполнили Тагир Тагиров и Ильнур Зубаиров. В партии Конька‑горбунка вышли Радмир Кадыров и Гафур Валеев, Царь-девицы – Юлия Сагадиева и Анастасия Купцова, Жар‑птицы – заслуженная артистка РБ Софья Саитова и Амина Мухаметова. В партии царя оба дня на сцену вышел народный артист РБ Олег Шайбаков. В партии спальника в первый день на сцену вышел народный артист РБ Андрей Брынцев, во второй – Радмир Кадыров.

Ранее мы писали, что два башкирских театра получили «Золотые маски».