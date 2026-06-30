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09:45 (UTC+5), 30 Июня 2026

В Башкирии у колледжа культуры и искусства появился новый концертный рояль

В рамках национального проекта «Семья» Башкирский республиканский колледж культуры и искусства в Стерлитамаке получил новый концертный рояль «Михаил Глинка».

Фото: Ангелина Белова | Республиканский колледж культуры и искусства
Лейла Аралбаева

Современное профессиональное оборудование позволит повысить качество обучения молодых музыкантов и вокалистов, расширить репертуар студенческих коллективов и сделать культурные мероприятия колледжа более доступными для семей с детьми, сообщили «Башинформу» в пресс-службе минкультуры.

«Новый рояль — это не просто инструмент, а возможность для наших студентов раскрыть талант в полной мере. Благодаря нацпроекту „Семья“ мы создаём условия, в которых искусство становится ближе к людям, а семейные ценности укрепляются через совместное приобщение к культуре. Уверены, что этот рояль станет сердцем многих ярких концертов и важных событий», — отмечает заместитель директора по воспитательной работе Алия Асмандиярова.

Педагоги отмечают, что Концертный зал колледжа теперь стал ещё более привлекательной площадкой для концертов классической музыки, которые могут посещать семьи с детьми.

«Такой инструмент — это инвестиция в будущее наших студентов. Играя на рояле с богатой палитрой звучания, молодые музыканты быстрее развивают музыкальный слух, чувство формы и стиля. Вокалисты привыкают к грамотному ансамблевому взаимодействию: аккомпанемент теперь не просто „сопровождение“, а полноценный партнёр. Это повышает уровень всех наших учебных и концертных работ и приближает студентов к стандартам профессиональных театров и филармоний», — подчеркнула преподаватель фортепиано и концертмейстер колледжа Людмила Дегтярева.

Ранее мы сообщали, что РДК в Башкирии получил господдержку на ремонт и покупку оборудования.

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