В Башкирии у колледжа культуры и искусства появился новый концертный рояль

Современное профессиональное оборудование позволит повысить качество обучения молодых музыкантов и вокалистов, расширить репертуар студенческих коллективов и сделать культурные мероприятия колледжа более доступными для семей с детьми, сообщили «Башинформу» в пресс-службе минкультуры.
«Новый рояль — это не просто инструмент, а возможность для наших студентов раскрыть талант в полной мере. Благодаря нацпроекту „Семья“ мы создаём условия, в которых искусство становится ближе к людям, а семейные ценности укрепляются через совместное приобщение к культуре. Уверены, что этот рояль станет сердцем многих ярких концертов и важных событий», — отмечает заместитель директора по воспитательной работе Алия Асмандиярова.
Педагоги отмечают, что Концертный зал колледжа теперь стал ещё более привлекательной площадкой для концертов классической музыки, которые могут посещать семьи с детьми.
«Такой инструмент — это инвестиция в будущее наших студентов. Играя на рояле с богатой палитрой звучания, молодые музыканты быстрее развивают музыкальный слух, чувство формы и стиля. Вокалисты привыкают к грамотному ансамблевому взаимодействию: аккомпанемент теперь не просто „сопровождение“, а полноценный партнёр. Это повышает уровень всех наших учебных и концертных работ и приближает студентов к стандартам профессиональных театров и филармоний», — подчеркнула преподаватель фортепиано и концертмейстер колледжа Людмила Дегтярева.
Ранее мы сообщали, что РДК в Башкирии получил господдержку на ремонт и покупку оборудования.
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