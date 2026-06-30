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05:46 (UTC+5), 30 Июня 2026

РДК в Башкирии получил господдержку на ремонт и покупку оборудования

Районный дворец культуры Альшеевского района стал победителем конкурса в номинации «Лучшая практика работы среди сельских домов культуры» и получил субсидию в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура», который является частью нацпроекта «Семья».

Фото: Светлана Гильманова | пресс-служба РЦНТ
Лейла Аралбаева

Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе Республиканского центра народного творчества.

Эта значимая поддержка позволяет учреждению культуры укрепить свою материально-техническую базу и расширить спектр услуг, направленных на поддержку и развитие семейных ценностей. Основная задача, которую поставили перед собой организаторы — сделать пространство максимально удобным и современным для всех, кто увлечён хореографией.

Сейчас в Районном дворце культуры благодаря масштабному ремонту преображают танцевальный зал. Ремонт идёт по намеченному графику, и результаты уже радуют. Закуплено новое световое и звуковое оборудование. Часть костюмов для творческих коллективов уже доставлена. В ближайшее время также будут установлены зеркала и хореографические станки, чтобы создать идеальные условия для занятий.

«Мы безмерно благодарны за реализацию национального проекта „Семья“ и входящего в него федерального проекта „Семейные ценности и инфраструктура“. Наш проект получил поддержку в виде 3 миллионов рублей из федерального бюджета, что позволило нам приобрести современное оборудование и начать преображение зала. Благодаря этому проекту наш танцевальный зал обретёт новую жизнь», — отметил директор Районного дворца культуры Рафис Шарафутдинов.

Особое внимание будет уделено развитию инклюзивных программ, чтобы каждый член семьи, независимо от возраста и физических возможностей, смог найти занятие по душе и почувствовать себя частью большого и дружного сообщества. 

Светлана Гильманова пресс-служба РЦНТ
Светлана Гильманова пресс-служба РЦНТ
Светлана Гильманова пресс-служба РЦНТ
Светлана Гильманова пресс-служба РЦНТ
Светлана Гильманова пресс-служба РЦНТ
Фото: Светлана Гильманова | пресс-служба РЦНТ
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