Сочинения писателей Башкирии вошли в Альманах национальных литератур

В Год единства народов России в Казани издали Альманах национальных литератур народов Поволжья, Урала, Северо-Запада и Алтая.
Выпуск сборника приурочили к Конференции национальных литератур народов Поволжья, Урала, Северо-Запада и Алтая, которая состоялась 25–26 июня под эгидой Союза писателей России и была приурочена к Году единства народов России. В работе участвовали писатели, литературоведы, переводчики и эксперты из 13 регионов (Башкирия, Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Ханты-Мансийский АО и другие).
В альманахе представлены произведения ныне живущих авторов (только членов Союза писателей России). Все тексты опубликованы в переводе на русский язык, что помогает читателю из другого региона познакомиться с национальной литературой.
В раздел «Поэзии Башкортостана» вошли стихи Кадима Аралбая, Тамары Ганиевой, Хасана Назара, Танзили Давлетбердиной, Юмабики Ильясовой, Тамары Искандарии, Хисматуллы Юлдашева, Ларисы Абдуллиной, Зульфии Ханнановой, Айбулата Сисанбаева.
В разделе «Проза Башкирии» опубликованы сочинения Тансулпан Гариповой, Камиля Зиганшина, Гульсиры Гизатуллиной-Гайсаровой, Айгиза Баймухаметова, Миляуши Кагармановой, Мунира Кунафина.
Ранее мы писали, что в конкурсе песенной поэзии одним из победителей стал поэт из Уфы Владимир Кузьмичёв.
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