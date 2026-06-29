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06:35 (UTC+5), 29 Июня 2026

Сочинения писателей Башкирии вошли в Альманах национальных литератур

Фото: обложка книги | Союз писателей РБ
Лейла Аралбаева

В Год единства народов России в Казани издали Альманах национальных литератур народов Поволжья, Урала, Северо-Запада и Алтая.

Выпуск сборника приурочили к Конференции национальных литератур народов Поволжья, Урала, Северо-Запада и Алтая, которая состоялась 25–26 июня под эгидой Союза писателей России и была приурочена к Году единства народов России. В работе участвовали писатели, литературоведы, переводчики и эксперты из 13 регионов (Башкирия, Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Ханты-Мансийский АО и другие).

В альманахе представлены произведения ныне живущих авторов (только членов Союза писателей России). Все тексты опубликованы в переводе на русский язык, что помогает читателю из другого региона познакомиться с национальной литературой.

В раздел «Поэзии Башкортостана» вошли стихи Кадима Аралбая, Тамары Ганиевой, Хасана Назара, Танзили Давлетбердиной, Юмабики Ильясовой, Тамары Искандарии, Хисматуллы Юлдашева, Ларисы Абдуллиной, Зульфии Ханнановой, Айбулата Сисанбаева.

В разделе «Проза Башкирии» опубликованы сочинения Тансулпан Гариповой, Камиля Зиганшина, Гульсиры Гизатуллиной-Гайсаровой, Айгиза Баймухаметова, Миляуши Кагармановой, Мунира Кунафина.

Ранее мы писали, что в конкурсе песенной поэзии одним из победителей стал поэт из Уфы Владимир Кузьмичёв.

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