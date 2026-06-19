В конкурсе песенной поэзии одним из победителей стал поэт из Уфы

Известный уфимский поэт Владимир Кузьмичёв признан одним из 12 победителей в Общероссийском конкурсе песенной поэзии имени Николая Добронравова «Знание. Авторы». На стихи лауреатов известный композитор напишет песни, которые затем исполнят именитые певцы.

В состав экспертного жюри вошли: главный советник управления Президента РФ по общественным проектам Петр Корягин, композитор, аранжировщик, саксофонист, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Владимир Пресняков, композитор, продюсер Игорь Матвиенко, композитор, народный артист РФ Олег Иванов, поэт, драматург и переводчик Виктор Пеленягрэ и другие деятели культуры и искусств.

Всего на конкурс поступило более 14 000 работ от 5764 участников. По итогам конкурса лучшими признаны работы 12 участников из 11 регионов страны. Эксперты оценивали тексты по глубине содержания, технике, мелодичности и другим критериям, отобрав самые сильные произведения с потенциалом стать настоящими песнями.

Кульминацией проекта станет гала-концерт, на котором впервые представят новые песни и пройдет церемония награждения победителей. Мероприятие состоится в ноябре в Национальном центре «Россия» и будет транслироваться на одном из федеральных каналов телевидения.

Владимир Кузьмичёв – поэт, писатель, переводчик, член Союза писателей России и Союза писателей Республики Башкортостан. Лауреат и обладатель Гран-при более пятидесяти международных, национальных и всероссийских литературных премий, имеет множество публикаций в России, а также его произведения охотно издают в Ирландии, Великобритании, США, Канаде и Германии, в странах юго-восточной Азии и в Израиле. Автор двух книг: «Несерьёзно о серьёзном» и «Вверх тормашками». Академик Международной академии развития литературы и искусства. Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан. 17 июня поэту исполнилось 60 лет.

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