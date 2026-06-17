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09:54 (UTC+5), 17 Июня 2026

В Башкирии объявили старт конкурса, посвященного Салавату Юлаеву

16 июня, в день рождения Салавата Юлаева, совет молодых писателей при Союзе писателей Республики Башкортостан объявил о новом конкурсе. Конкурс посвящен национальному герою Салавату Юлаеву и приглашает к новым открытиям о жизненном пути личности.

Фото: афиша конкурса | предоставлено «Башинформу» Союзом писателей РБ
Лейла Аралбаева

Принимаются работы литераторов, написанные на башкирском языке. Возрастное ограничение — от 18 лет. Работы принимаются в двух номинациях: «Поэзия» (стихи, поэмы и т. д.) и «Проза» (рассказы).

— Совет молодых писателей объединяет талантливых молодых поэтов и писателей республики и предполагает организацию и проведение мероприятий, направленных на популяризацию молодежной литературы, поддержку молодых авторов, — рассказала «Башинформу» руководитель Совета молодых писателей, поэтесса и журналист Тансулпан Расуль. — Думаю, что наш первый конкурс будет способствовать появлению новых имен в нашей литературе и увековечению в литературе имени национального героя Салавата Юлаева с новой стороны.

Итоги конкурса будут подведены в День памяти национального героя — 26 сентября.

Ранее мы писали, что в городе Палдиски башкиры Эстонии почтили память Салавата Юлаева.

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