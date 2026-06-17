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09:08 (UTC+5), 17 Июня 2026

В городе Палдиски башкиры Эстонии почтили память Салавата Юлаева

16 июня в маленьком эстонском городке Палдиски собрались выходцы из Башкортостана. Поводом для собрания земляков стал день рождения национального героя Салавата Юлаева, который свои последние 25 лет (1775-1800 годы) провел в этих краях на каторге.

Фото: Флюза Хайруллина (Эстония) | Предоставлено «Башинформу»
Лейла Аралбаева

На мероприятие собрались члены башкирского культурного общества «Агидель» из Таллина.

Как рассказала «Башинформу» руководитель организации Флюза Хайруллина, в Эстонии продолжают бережно хранить память о Салавате Юлаеве. В сквере его имени в 1989 году был установлен памятник. Скульптура является копией бюста Салавата Юлаева работы Тамары Нечаевой, отлитой из чугуна (вес – 214 кг, высота – 1 метр). К 260-летию со дня рождения была издана книга «Эстония помнит Салавата Юлаева» на двух языках — русском и эстонском (составитель Флюза Хайруллина).

— В этот день здесь восстал дух Башкортостана. Звучали суры из Корана, которые читал Хайдар Фазлиахметов, стихи и песни на башкирском языке, — рассказала наша землячка.

Ранее мы писали, как в Башкирии решается судьба памятника Салавату Юлаеву.

Флюза Хайруллина (Эстония) предоставлено Башинформу
Флюза Хайруллина (Эстония) предоставлено Башинформу
Флюза Хайруллина (Эстония) предоставлено Башинформу
Флюза Хайруллина (Эстония) предоставлено Башинформу
Фото: Флюза Хайруллина (Эстония) | предоставлено Башинформу
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