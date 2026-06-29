Радий Хабиров наградил педагогов по итогам Детской фольклориады

В правительстве Башкортостана состоялась церемония награждения педагогов и руководителей творческих коллективов. Награды были вручены за высокий профессионализм и участие в III Всероссийской детской фольклориаде, которая с успехом прошла в Уфе.

Благодарности из рук Главы республики Радия Хабирова получили наставники, чьи воспитанники достойно представили регион на всероссийском уровне:

руководитель образцового ансамбля кураистов имени А. Искужина, педагог допобразования Башкирской республиканской гимназии-интерната №1 имени Рами Гарипова Василь Баймурзин.

руководитель образцового ансамбля народного танца «Дарман» села Шамонино Уфимского района Роберт Хамидуллин.

руководитель ансамбля народного танца «Уралым» районного дворца культуры им. Н. Асанбаева Бакалинского района Рустам Ханнанов.

В завершение награждения перед собравшимися выступил семейный музыкальный ансамбль Ханнановых. Также свой музыкальный подарок представил 15-летний участник Фольклориады Азамат Ханнанов, в исполнении которого прозвучал кубыз в сочетании с узун-кюй.

Ранее Глава Башкирии высоко оценил организацию Детской фольклориады в Уфе.