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07:53 (UTC+5), 29 Июня 2026

Радий Хабиров наградил педагогов по итогам Детской фольклориады

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова

В правительстве Башкортостана состоялась церемония награждения педагогов и руководителей творческих коллективов. Награды были вручены за высокий профессионализм и участие в III Всероссийской детской фольклориаде, которая с успехом прошла в Уфе.

Благодарности из рук Главы республики Радия Хабирова получили наставники, чьи воспитанники достойно представили регион на всероссийском уровне:

  • руководитель образцового ансамбля кураистов имени А. Искужина, педагог допобразования Башкирской республиканской гимназии-интерната №1 имени Рами Гарипова Василь Баймурзин.
  • руководитель образцового ансамбля народного танца «Дарман» села Шамонино Уфимского района Роберт Хамидуллин.
  • руководитель ансамбля народного танца «Уралым» районного дворца культуры им. Н. Асанбаева Бакалинского района Рустам Ханнанов.

В завершение награждения перед собравшимися выступил семейный музыкальный ансамбль Ханнановых. Также свой музыкальный подарок представил 15-летний участник Фольклориады Азамат Ханнанов, в исполнении которого прозвучал кубыз в сочетании с узун-кюй.

Ранее Глава Башкирии высоко оценил организацию Детской фольклориады в Уфе. 

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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