Радий Хабиров наградил педагогов по итогам Детской фольклориады

В правительстве Башкортостана состоялась церемония награждения педагогов и руководителей творческих коллективов. Награды были вручены за высокий профессионализм и участие в III Всероссийской детской фольклориаде, которая с успехом прошла в Уфе.
Благодарности из рук Главы республики Радия Хабирова получили наставники, чьи воспитанники достойно представили регион на всероссийском уровне:
В завершение награждения перед собравшимися выступил семейный музыкальный ансамбль Ханнановых. Также свой музыкальный подарок представил 15-летний участник Фольклориады Азамат Ханнанов, в исполнении которого прозвучал кубыз в сочетании с узун-кюй.
Ранее Глава Башкирии высоко оценил организацию Детской фольклориады в Уфе.
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