Глава Башкирии высоко оценил организацию Детской фольклориады в Уфе

Глава Башкортостана на оперативном совещании правительства республики высоко оценил то, как в Уфе прошла III Всероссийская детская фольклориада.

– Всероссийская Фольклориада прошла блестяще. К нам приехали более тысячи самых талантливых детей, это незабываемые картинки были, мы получили столько энергии от них. Принял участие заместитель руководителя администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, он очень высоко оценил мероприятие, – поделился Радий Хабиров. – Фольклориада показала, как у людей велика тяга к истории и культуре, талантливых ребят надо поддерживать.

И. о. министра культуры РБ Фанур Шайхисламов коротко напомнил о том, кто принял участие и какие события состоялись в рамках праздника, который прошел в Год единства народов России. В Фольклориаде приняли участие 1100 детей из 78 регионов страны в возрасте от 10 до 18 лет.

Фольклориада в Башкортостане отличалась яркой и разнообразной программой. 24 июня для более 1000 участников прошел большой танцевальный флешмоб, Хоровод дружбы и парад в национальных костюмах. Выступления участников Фольклориады прошли одновременно в четырех городских парках: имени Ивана Якутова, «Волна» в Затоне, «Первомайском» в Черниковке и Дёмском.

Концертная программа на Советской площади прошла с участием хедлайнеров. На Советской площади выступили заслуженная артистка России, исполнительница народных песен и романсов Марина Девятова, многократно титулованная и ставшая популярной во всем мире фолк-группа AY YOLA, этно-шоу ZAINETDIN, которое сочетает традиционную этно-музыку с актуальными музыкальными тенденциями и электронным звучанием. Важным аспектом Фольклориады стала Всероссийская научно-практическая конференция «Фольклор и дети. Через традиции к единству», которая объединила ученых, педагогов, деятелей культуры и общественных активистов.

Радий Хабиров поблагодарил всех, кто участвовал в организации Фольклориады – всю команду министерства культуры, первого вице-премьера правительства Урала Кильсенбаева, силовые ведомства, которые обеспечивали порядок и безопасность участников.

– Спасибо большое, достаточно большой объем. Надо поблагодарить и наградить, – подытожил Глава республики. – Ни одного ЧП, ни одного происшествия не было, хотя мы переживали в такое время собирать детей.