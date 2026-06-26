В Уфе во 2-й день Детской Фольклориады выступили более 40 национальностей

Второй день масштабного праздника народного творчества собрал на главной сцене Фольклориады на Советской площади множество зрителей.

Открыл вечер Уфимский ансамбль песни и танца «Мирас», который с мастерством и любовью продемонстрировал богатую культуру и традиции башкирского народа через зажигательные танцы и мелодичные песни.

Далее на сцену вышли детские творческие коллективы из разных уголков нашей необъятной Родины, которые представили свои уникальные номера. Особую атмосферу создавали моменты, когда на сцене бок о бок оказывались представители совершенно разных уголков страны. Псковская область и Оренбуржье, Нижегородская земля и далекий Хабаровский край — их разделяют тысячи километров, но на сцене их объединяла любовь к своим корням и желание дарить радость.

«Творчество сокращает расстояния, что еще раз доказывает, что сила России - в её единстве», — эти слова ведущих стали лейтмотивом вечера.

Особый отклик у публики вызвало выступление фольклорно-этнографического ансамбля «Яло» из Хабаровского края. После выступления ребята поделились своими впечатлениями:

«Путь сюда был долгий: летели 8 часов до Москвы, а потом еще до Уфы. Но нас так здорово встретили, что настроение улучшилось и усталость даже прошла! Мы занимаемся танцами, потому что это очень интересно, знакомим зрителей с обычаями. И нас всегда хорошо принимают. Мы были в Китае, много ездили по Амурской области. Но так далеко мы впервые. И первый раз на самолёте летали! Перед выступлением совсем не волновались — мы танцами уже семь лет занимаемся, с раннего детства. И так здорово увидеть много людей, которым тоже интересно сохранять традиции и радовать зрителей!» — поделились Богдан и Антон.