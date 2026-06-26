В Уфе во 2-й день Детской Фольклориады выступили более 40 национальностей

Второй день масштабного праздника народного творчества собрал на главной сцене Фольклориады на Советской площади множество зрителей.
Открыл вечер Уфимский ансамбль песни и танца «Мирас», который с мастерством и любовью продемонстрировал богатую культуру и традиции башкирского народа через зажигательные танцы и мелодичные песни.
Далее на сцену вышли детские творческие коллективы из разных уголков нашей необъятной Родины, которые представили свои уникальные номера. Особую атмосферу создавали моменты, когда на сцене бок о бок оказывались представители совершенно разных уголков страны. Псковская область и Оренбуржье, Нижегородская земля и далекий Хабаровский край — их разделяют тысячи километров, но на сцене их объединяла любовь к своим корням и желание дарить радость.
«Творчество сокращает расстояния, что еще раз доказывает, что сила России - в её единстве», — эти слова ведущих стали лейтмотивом вечера.
Особый отклик у публики вызвало выступление фольклорно-этнографического ансамбля «Яло» из Хабаровского края. После выступления ребята поделились своими впечатлениями:
«Путь сюда был долгий: летели 8 часов до Москвы, а потом еще до Уфы. Но нас так здорово встретили, что настроение улучшилось и усталость даже прошла! Мы занимаемся танцами, потому что это очень интересно, знакомим зрителей с обычаями. И нас всегда хорошо принимают. Мы были в Китае, много ездили по Амурской области. Но так далеко мы впервые. И первый раз на самолёте летали! Перед выступлением совсем не волновались — мы танцами уже семь лет занимаемся, с раннего детства. И так здорово увидеть много людей, которым тоже интересно сохранять традиции и радовать зрителей!» — поделились Богдан и Антон.
За кулисами царила атмосфера предвкушения. Юные артистки из Смоленской области из студии народного танца «Славушки», готовились к выходу, чтобы завершить программу ярким номером «Эх, комарики».
«Волнуемся? Конечно! Но это всегда радостно! Танцуем, потому что интересно изучать культуру, развивать ее. А еще нравится дружить со всеми, кому тоже нравится танцевать, знакомиться со всеми. Интересно смотреть на другие коллективы, которые поют и танцуют, и стремиться быть лучше!» — признались участницы.
Не меньший восторг вызвало выступление фольклорного ансамбля «Пчёлка» из Тамбовской области и коллектива «Жаровлика» из Вологодской области.
Бурными овациями зрители встречали и представителей принимающей стороны — образцовый ансамбль кураистов имени Адигама Искужина и солиста Азамата Ханнанова из Республики Башкортостан.
Эдуард, преподаватель колледжа культуры из Мурманской области, чьи ученики выступали в составе ансамбля «Горенка», поделился эмоциями:
«Мы приехали к вам из Мурманска — это почти 3000 километров пути. И знаете, город встретил нас невероятно доброжелательно. Сама идея собрать людей из разных регионов — великолепна. Честно скажу: я никогда раньше не слышал такой музыки, не видел таких костюмов и коллективов. Мы-то живём на краю земли, дальше только Ледовитый океан, и для нас это настоящее открытие. Атмосфера здесь невероятно искренняя — и это во многом заслуга детей. Огромное спасибо всем, кто организовал такой праздник! Такие встречи очень важны для культурного обмена».
Второй день Всероссийской детской Фольклориады оставил после себя море позитивных эмоций. Как отметили ведущие, этот день был подобен разноцветному хороводу, в котором сплелись воедино десятки уникальных культур.
«Мы увидели, как многогранна и прекрасна наша страна, как богато её наследие и как талантливы её дети», — делились зрители.
Организаторы напомнили, что завтра гостей ждет третий, заключительный день Фольклориады, который обещает быть не менее ярким.
Ранее «Башинформ» публиковал материал о выступлении группы AY YOLA.
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