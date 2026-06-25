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11:35 (UTC+5), 25 Июня 2026

Вологодский «Журавлик» представил аутентичный фольклор в парке Якутова Уфы

Коллектив прошел конкурсный отбор и стал полноправным участником III Всероссийской детской фольклориады.

Фото: автор | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

Сегодня, 25 июня, в рамках второго дня III Всероссийской детской фольклориады, на площадке уфимского парка Якутова выступил фольклорный ансамбль «Журавлик» из Вологды. Коллектив, который существует уже четверть века, сегодня познакомил уфимцев и гостей города с настоящей, нестилизованной культурой Русского Севера.

Ансамбль сохраняет настоящий, несценический фольклор Вологодской области — лирические и хороводные песни, которые пели на русском Севере столетия назад. Репертуар коллектива не ограничивается вокалом: в программе есть и народные пляски, и традиционные игры. Костюмы артистов тоже аутентичны: исподка, пояс, фартук, сарафан — всё как у предков.

Для одной из участниц коллектива, Нины, фольклор стал семейным делом. «Моя мама — руководитель ансамбля, она записала меня в младшую группу. Мне очень понравилось и я увлеклась сильно. У нас такой дружный, сплочённый коллектив», — поделилась девушка.

За свою историю «Журавлик» побывал на многих престижных площадках. Коллектив выступал в международном детском центре «Артек», ездил на конкурсы к морю.

На Фольклориаде в Уфе юные вологжане с большим интересом знакомятся с культурой других народов. Особое восхищение у них вызвала башкирская культура.

«Мне очень нравится башкирская культура, красивые костюмы с монетками. И горловое пение — очень интересно. Я слышала про горловое пение, нам показывал преподаватель, и мы смотрели такими глазами — думаю, это реально круто. А здесь мы слышим настоящий, профессиональный уровень, которого сложно добиться», — призналась участница ансамбля.

Фольклориада в Уфе, по их словам, произвела самые тёплые впечатления. Башкортостан встретил гостей радушно, праздничная атмосфера и масштаб мероприятия запомнятся надолго.

Напомним, III Всероссийская детская фольклориада проходит в Уфе с 24 по 26 июня. Для участников организованы концерты, творческие встречи, мастер-классы и интерактивные площадки в парках города.

Ранее «Башинформ» писал, что в Уфе перед торжественной церемонией открытия Фольклориады состоялся Хоровод дружбы.

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