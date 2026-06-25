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14:43 (UTC+5), 25 Июня 2026

Роберт Юлдашев представит опен-эйр в Евразийском музее кочевых цивилизаций

Фото: скриншот видео | пресс-конференция на ГТРК «Башкортостан»
Лейла Аралбаева

28 июня в амфитеатре Евразийского музея кочевых цивилизаций состоится финальный концерт весенне-летнего сезона музыкального проекта «Дала сазы». Перед зрителями выступит народный артист Башкортостана Роберт Юлдашев — известный кураист, композитор и один из самых ярких представителей современной этнической музыки.

Вместе с ним на сцену выйдет легендарная этно-группа «Курайсы», творчество которой основано на сочетании традиционного башкирского музыкального наследия и современных музыкальных форм. Украшением программы станет ансамбль «Хомай», чьи выступления знакомят зрителей с богатством национальной танцевальной культуры.

Проект «Дала сазы» на протяжении всего сезона знакомил гостей визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций с исполнителями и коллективами республики. В разные дни на сцене выступали народный артист Республики Башкортостан Азат Бикчурин, солисты Национального оркестра народных инструментов Республики Башкортостан Арслан Умурзаков, Раян Хуснуллин и Расим Лугаманов, этно-фолк-группа «Саптар», солисты ансамбля песни и танца «Мирас» — заслуженная артистка Республики Башкортостан Залия Ганиатуллина, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Мирас Узянбаев и Ляйсан Бикьянова, группа «Ҡара бесәй», а также ансамбль думбыристок «Яҙмыш».

Начало концерта запланировано в 15.00, 0+, вход свободный.

Визит-центр «Тура-Хан» Евразийского музея кочевых цивилизаций расположен на территории Чишминского района у историко-мемориального комплекса «Тура-хан» и является одной из ключевых площадок для проведения культурных и просветительских мероприятий в Башкортостане.

Ранее мы писали, что в Башкирии у мавзолея Тура-хана собрались лучшие лучники страны.

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