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12:59 (UTC+5), 25 Июня 2026

Лучшие из лучших: в Уфу приехал оренбургский коллектив «Наследие»

Лауреаты многочисленных конкурсов представили на Фольклориаде песни своего района.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

В эти дни в столицу Башкортостана на III Всероссийскую детскую фольклориаду съехались юные таланты из 80 регионов страны. Второй день праздника ознаменовался концертами в городских парках, в том числе в парке имени Ивана Якутова. Здесь мы и познакомились с участниками вокально-хорового коллектива «Наследие» из Оренбургской области.

Как рассказала руководитель делегации Наталья Долгих, ребята приехали из районного центра Саракташ — родины знаменитого оренбургского пухового платка и малой родины бывшего председателя правительства России Виктора Черномырдина.

«В нашем коллективе 35 человек. Но сюда приехали только 14, участники, которые уже имеют звания лауреатов и Гран-при многих международных и всероссийских конкурсов», — поделилась она.

Коллектив исполняет песни, которые Наталья Долгих лично собирает как фольклорист в экспедициях по сёлам Саракташского района. При этом она адаптирует их под подростков, чтобы петь было интересно и увлекательно.

Песни звучат на русском языке, однако, по ее словам, в Оренбургском крае, который издавна считается казачьим, переплелись традиции многих народов: русских, татар, башкир, казахов. «Мы этим гордимся», — отмечает наша собеседница.

Сами дети признаются, что атмосфера праздника поразила их с первых минут. «На открытии было очень интересно, такое смешение культур — все танцуют под одну музыку. Это было очень круто, я такого ещё нигде не видела», — поделилась впечатлениями одна из участниц.

«Когда мы едем в одном автобусе и поём песни все вместе — это здорово. Все это очень вдохновляет», — добавила она.

На вопрос, что значит для них участие в таких мероприятиях, руководитель ответила: «Это стиль жизни. Это воспитательный процесс, образование, эмоции и радость. Мы уже без этого не можем».

По её словам, фольклор учит детей трудолюбию, дисциплине и умению работать на результат. «Пусть они потом не станут вокалистами, но они будут хорошими людьми и специалистами в любой сфере», — убеждена Наталья Долгих.

А юные артисты отметили невероятное разнообразие костюмов, яркие впечатления и особенно запомнившуюся народную игру «Капуста», в которой они участвовали на одной из фестивальных площадок.

Как уже сообщалось ранее, второй фестивальный день завершит концерт на Советской площади с участием региональных коллективов и группы AY YOLA.

Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Фото: Валерий Шахов | ИА Башинформ
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