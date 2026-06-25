Лучшие из лучших: в Уфу приехал оренбургский коллектив «Наследие»

В эти дни в столицу Башкортостана на III Всероссийскую детскую фольклориаду съехались юные таланты из 80 регионов страны. Второй день праздника ознаменовался концертами в городских парках, в том числе в парке имени Ивана Якутова. Здесь мы и познакомились с участниками вокально-хорового коллектива «Наследие» из Оренбургской области.

Как рассказала руководитель делегации Наталья Долгих, ребята приехали из районного центра Саракташ — родины знаменитого оренбургского пухового платка и малой родины бывшего председателя правительства России Виктора Черномырдина.

«В нашем коллективе 35 человек. Но сюда приехали только 14, участники, которые уже имеют звания лауреатов и Гран-при многих международных и всероссийских конкурсов», — поделилась она.

Коллектив исполняет песни, которые Наталья Долгих лично собирает как фольклорист в экспедициях по сёлам Саракташского района. При этом она адаптирует их под подростков, чтобы петь было интересно и увлекательно.

Песни звучат на русском языке, однако, по ее словам, в Оренбургском крае, который издавна считается казачьим, переплелись традиции многих народов: русских, татар, башкир, казахов. «Мы этим гордимся», — отмечает наша собеседница.

Сами дети признаются, что атмосфера праздника поразила их с первых минут. «На открытии было очень интересно, такое смешение культур — все танцуют под одну музыку. Это было очень круто, я такого ещё нигде не видела», — поделилась впечатлениями одна из участниц.

«Когда мы едем в одном автобусе и поём песни все вместе — это здорово. Все это очень вдохновляет», — добавила она.

На вопрос, что значит для них участие в таких мероприятиях, руководитель ответила: «Это стиль жизни. Это воспитательный процесс, образование, эмоции и радость. Мы уже без этого не можем».

По её словам, фольклор учит детей трудолюбию, дисциплине и умению работать на результат. «Пусть они потом не станут вокалистами, но они будут хорошими людьми и специалистами в любой сфере», — убеждена Наталья Долгих.

А юные артисты отметили невероятное разнообразие костюмов, яркие впечатления и особенно запомнившуюся народную игру «Капуста», в которой они участвовали на одной из фестивальных площадок.

Как уже сообщалось ранее, второй фестивальный день завершит концерт на Советской площади с участием региональных коллективов и группы AY YOLA.