В Уфе стартует III Всероссийская детская фольклориада

В эти дни Уфа стала центром притяжения юных талантов со всей России: с 24 по 26 июня в столице Башкортостана проходит III Всероссийская детская фольклориада. Масштабный культурный форум, приуроченный к Году единства народов России, собрал участников из 80 регионов страны.

Торжественная часть фестиваля развернется на главных площадках города. Уже сегодня, 24 июня, в день открытия, состоится «Хоровод дружбы» на площади перед ГКЗ «Башкортостан». Затем красочный парад участников в национальных костюмах пройдет по улице Ленина до Советской площади, где состоится церемония открытия. Ее продолжит праздничный концерт с участием лучших детских коллективов страны и специальной гостьи — Марины Девятовой.

Также сегодня в Национальном музее республики откроется выставка «Наследие VI Всемирной фольклориады».

Во второй фестивальный день, 25 июня, концерты пройдут в городских парках: «Первомайском», «Дёмском», «Волна» и парке имени Ивана Якутова. Вечером на Советской площади состоится концерт с участием региональных коллективов и группы AY YOLA. В конгресс-холле «Торатау» пройдет научно-практическая конференция «Фольклор и дети. Через традиции к единству».

На пятницу, 26 июня, запланирована торжественная церемония закрытия и масштабное этно-шоу команды Zainetdin на Советской площади.

Напомним, участники Всероссийской детской фольклориады — ребята от 10 до 18 лет, которые представят народное творчество в таких жанрах, как народная песня, народный танец, народные музыкальные инструменты и традиционная культура — фольклор, обряды и национальные игры. Их отбирали по результатам конкурса, проведенного Государственным Российским Домом народного творчества.

Всего в мероприятии примут участие 78 творческих коллективов и 8 солистов, осваивающие фольклорные традиции своего края, от Республики Саха (Якутия) до Калининградской области и Луганской Народной Республики, включая нашу Республику Башкортостан.

Ранее «Башинформ» публиковал ответы на 10 вопросов о том, как в Уфе пройдет III Всероссийская детская фольклориада.

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