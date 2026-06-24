В Уфе стартует III Всероссийская детская фольклориада

В эти дни Уфа стала центром притяжения юных талантов со всей России: с 24 по 26 июня в столице Башкортостана проходит III Всероссийская детская фольклориада. Масштабный культурный форум, приуроченный к Году единства народов России, собрал участников из 80 регионов страны.
Торжественная часть фестиваля развернется на главных площадках города. Уже сегодня, 24 июня, в день открытия, состоится «Хоровод дружбы» на площади перед ГКЗ «Башкортостан». Затем красочный парад участников в национальных костюмах пройдет по улице Ленина до Советской площади, где состоится церемония открытия. Ее продолжит праздничный концерт с участием лучших детских коллективов страны и специальной гостьи — Марины Девятовой.
Также сегодня в Национальном музее республики откроется выставка «Наследие VI Всемирной фольклориады».
Во второй фестивальный день, 25 июня, концерты пройдут в городских парках: «Первомайском», «Дёмском», «Волна» и парке имени Ивана Якутова. Вечером на Советской площади состоится концерт с участием региональных коллективов и группы AY YOLA. В конгресс-холле «Торатау» пройдет научно-практическая конференция «Фольклор и дети. Через традиции к единству».
На пятницу, 26 июня, запланирована торжественная церемония закрытия и масштабное этно-шоу команды Zainetdin на Советской площади.
Напомним, участники Всероссийской детской фольклориады — ребята от 10 до 18 лет, которые представят народное творчество в таких жанрах, как народная песня, народный танец, народные музыкальные инструменты и традиционная культура — фольклор, обряды и национальные игры. Их отбирали по результатам конкурса, проведенного Государственным Российским Домом народного творчества.
Всего в мероприятии примут участие 78 творческих коллективов и 8 солистов, осваивающие фольклорные традиции своего края, от Республики Саха (Якутия) до Калининградской области и Луганской Народной Республики, включая нашу Республику Башкортостан.
Ранее «Башинформ» публиковал ответы на 10 вопросов о том, как в Уфе пройдет III Всероссийская детская фольклориада.
6+
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.