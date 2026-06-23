Юные хранители народных традиций из ХМАО-Югры привезли в Уфу куклы-обереги

Образцовый художественный коллектив «Тром-Ёван-Мокут — Тром-Аганские ребята» из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — один из творческих коллективов, который прибыл в Уфу для участия в III Всероссийской детской фольклориаде. На пресс-конференции руководитель ансамбля Майя Швейд рассказала о впечатлениях от поездки и о том, с чем коллектив приехал в столицу Башкортостана.

«Очень рады всех видеть. Мы приехали на фольклориаду уже второй раз — два года назад были в Чебоксарах. Доехали шикарно, тут всего сутки с небольшим», — поделилась Майя Швейд. Она отметила, что дети в восторге от тёплого приёма, а самым большим удивлением для младших участников стали горы: «У нас равнины, а здесь горы, и всю дорогу, когда проезжали горную местность, дети смотрели в окно. Для них это в новинку».

Основанный в сентябре 2002 года, коллектив «Тром-Ёван-Мокут» является хранителем самобытной культуры восточной группы хантов. Отличительная черта ансамбля — бережное сочетание аутентичности и современной сценической культуры. В репертуаре — аутентичные народные песни, присказки и легенды о быте рыбаков и охотников, красоте югорской природы, традиционные мужские и женские танцы, а также инструментальные наигрыши на национальных музыкальных инструментах.

Коллектив демонстрирует модель преемственности поколений: в ансамбле занимаются 2 младших школьника, 12 старших школьников и выпускники, продолжающие творческую деятельность в средних специальных учебных заведениях.

Маленькие артисты уже начали творить добро. «Мы сделали по дороге в поезде куклы-обереги. Будем дарить всем своим новым друзьям», — рассказала руководитель и пообещала подарить такие куклы в музей Уфы.

Как отмечают гости фольклориады, коллектив проведёт мастер-класс по изготовлению куклы-оберега, а на круглых столах расскажет о модернизации костюма и об опыте работы в школе.

Ранее мы сообщали, что в Уфе встретили первых участников III Всероссийской детской фольклориады.