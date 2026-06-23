В Уфе встретили первых участников III Всероссийской детской фольклориады

Исполняющий обязанности министра культуры РБ Фанур Шайхисламов рассказал на пресс-конференции подробности:

— Сегодня мы встречаем участников III Всероссийской детской фольклориады на железнодорожном вокзале и в аэропорту. Дети прилетают рейсами из разных субъектов Российской Федерации. Несколько коллективов я сам лично встречал. Вот из Чеченской республики прилетел участник, приехали коллективы из Иркутской области, из Республики Саха (Якутия).

Фанур Шайхисламов отметил, что готовность республики в целом высокая. Места проживания подготовлены, где-то даже специально провели косметический ремонт, плюс места проведения самих мероприятий.

Основные площадки концертов — Советская площадь и площадь перед ГКЗ «Башкортостан». Завтра пройдёт Хоровод дружбы народов, затем участники отправятся парадом до Советской площади. Там запланировано большое торжественное открытие, где выступят дети из Башкортостана и гости.

Послезавтра ожидается большая программа в 4 парках города Уфы — парке «Первомайский», парке имени Якутова, парке «Волна» и Дёмском парке культуры и отдыха. Всех гостей организаторы приглашают, чтобы они приходили и смотрели выступления детей, которые приехали со всей России.

И. о. министра уточнил, что в каждом парке будут представлены порядка 30 субъектов Российской Федерации.

— Это такая уникальная возможность увидеть народное творчество не менее чем 30 регионов нашей большой великой страны, – отметил Шайхисламов. – Хочу пожелать участникам творческих успехов и, конечно же, подружиться. Я думаю, что в Год единства народов России, Год большой и дружной семьи в Республике Башкортостан это будет поводом обрести новых друзей на долгое будущее, обменяться опытом, своими творческими наработками. Это будет прекрасная площадка, которая способствует единению нашей многонациональной великой страны России.

Фанур Шайхисламов передал слова благодарности директору Дома народного творчества имени Поленова Тамаре Пуртовой и министерству культуры России за то, что доверяют и выбрали для проведения столь масштабного мероприятия — Всероссийской детской фольклориады именно Башкортостан.

— Действительно, мы ранее принимали VI Всемирную фольклориаду и, я думаю, что Всероссийскую детскую фольклориаду, благодаря поддержке Государственного Российского Дома народного творчества, Министерства культуры РФ, мы проведем на достойном уровне, – отметил и. о. министра.

Ранее «Башинформ» публиковал ответы на 10 вопросов о том, как в Уфе пройдет III Всероссийская детская фольклориада.