Организаторы III Всероссийской детской фольклориады поблагодарили Башкирию

– Хочу выразить слова благодарности благословенной земле Башкортостана, республике, которая всегда с удовольствием принимает мероприятия в сфере народного творчества. Потому что Башкортостан во всем первый, и по количеству клубных учреждений держит первое место давным-давно. Мы делаем реестр нематериального культурного достояния, туда включены 90 объектов. На первом месте Республика Башкортостан, шесть объектов входят в этот реестр. Это свидетельствует о постоянной, большой, многолетней и очень плодотворной работе госорганов и учреждений, о понимании Главой республики значения народной культуры, о беззаветной любви работников учреждений культуры к своему делу.
Тамара Пуртова подчеркнула, что когда в Башкирии организуют культурные мероприятия, можно быть спокойным, что здесь все будут приняты на должном уровне, что всё будет сделано, как надо – и концертная, и культурная программа. Она выразила надежду, что все, кто соберутся на Детскую фольклориаду, надолго оставят в своём сердце воспоминания о нашей республике.
Ранее мы сообщали, что в Уфе встретили первых участников III Всероссийской детской фольклориады.
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