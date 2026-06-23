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12:37 (UTC+5), 23 Июня 2026

Организаторы III Всероссийской детской фольклориады поблагодарили Башкирию

Директор Государственного Российского Дома народного творчества Тамара Пуртова на пресс-конференции в преддверии открытия III Всероссийской детской фольклориады поблагодарила Башкортостан. Напомним, масштабный праздник народного творчества пройдет в Уфе 24-26 июня.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
– Хочу выразить слова благодарности благословенной земле Башкортостана, республике, которая всегда с удовольствием принимает мероприятия в сфере народного творчества. Потому что Башкортостан во всем первый, и по количеству клубных учреждений держит первое место давным-давно. Мы делаем реестр нематериального культурного достояния, туда включены 90 объектов. На первом месте Республика Башкортостан, шесть объектов входят в этот реестр. Это свидетельствует о постоянной, большой, многолетней и очень плодотворной работе госорганов и учреждений, о понимании Главой республики значения народной культуры, о беззаветной любви работников учреждений культуры к своему делу.

Тамара Пуртова подчеркнула, что когда в Башкирии организуют культурные мероприятия, можно быть спокойным, что здесь все будут приняты на должном уровне, что всё будет сделано, как надо – и концертная, и культурная программа. Она выразила надежду, что все, кто соберутся на Детскую фольклориаду, надолго оставят в своём сердце воспоминания о нашей республике.

Ранее мы сообщали, что в Уфе встретили первых участников III Всероссийской детской фольклориады.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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