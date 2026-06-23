На Всероссийской детской фольклориаде в Уфе обсудят сохранение традиций

Главным событием деловой программы III Всероссийской детской фольклориады в Уфе станет научно-практическая конференция «Фольклор и дети: через традиции к единству». Как сообщила на пресс-конференции заместитель директора Республиканского центра народного творчества Нафиса Тулыбаева, на мероприятие приглашены ведущие специалисты со всей страны.

По словам Тулыбаевой, среди участников — доктора наук, занимающиеся исследованием детского фольклора и фольклора народов России, а также практики, работающие с детьми в своих регионах. На конференцию съедутся учёные из Москвы, Брянска, Мурманска, Пензы, Курской и Калужской областей, а также из Татарстана и Удмуртии. Кроме того, приглашены более 200 руководителей фольклорных коллективов Башкирии.

«Цель конференции — обсудить актуальные проблемы, поскольку работа с детским фольклорным коллективом требует особого внимания. Мы понимаем, что патриотизм формируется с малых лет, и не только дома, но и в кружках, где наши дети активно занимаются», — отметила замдиректора РЦНТ.

Она также подчеркнула, что в России существует множество детских фольклорных коллективов, и многие участники таких объединений становятся специалистами в этой области. «Хочется поблагодарить всех, кто работает на местах, ведёт детей после школы. Они приедут сюда и расскажут нам о своей работе. Думаю, самые интересные моменты прозвучат именно на деловой части конференции», — добавила Тулыбаева.

На конференции планируется рассмотреть широкий спектр вопросов, связанных с сохранением и развитием традиционных культур народов России, включая роль народной игры в системе воспитания и современные подходы к актуализации детского фольклора. После мероприятия организаторы подведут итоги и обсудят дальнейшие направления развития работы с детьми.

Ранее организаторы III Всероссийской детской фольклориады поблагодарили Башкирию.