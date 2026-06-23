Луганский ансамбль «Рапсодия»: «На Фольклориаду в Уфу — с душой и танцами»

Заслуженный ансамбль танца «Рапсодия» из Луганска стал одним из первых коллективов, прибывших в Уфу на III Всероссийскую детскую фольклориаду. На пресс-конференции, посвящённой событию, артисты поприветствовали участников большого детского праздника и поделились эмоциями от поездки. Ребята провели в пути двое суток, но, как признаются сами артисты, дорогу согревала мысль: «Скорее бы приехать!».
«Огромнейшее спасибо за приглашение нашего коллектива. Фольклориада — это глобальное мероприятие для нас, и мы хотим увидеть всех участников, все культуры их и чтобы побольше насытиться эмоциями и рассказать это всё у нас дома», — поделился на пресс-конференции руководитель ансамбля Сергей Самсонов. Он также пошутил, что из-за смены часовых поясов до сих пор не знает, сколько времени, но это не помешало бодрому настроению.
Ансамбль «Рапсодия» — не просто танцевальный коллектив. Основанный ещё в далёком 1933 году как скромный кружок, сегодня он носит гордое звание Заслуженного коллектива народного творчества России, став первым из исторических регионов, удостоенным этой чести. В репертуаре ансамбля — более 20 хореографических номеров, где переплелись традиции многих народов, создавая яркое полотно истории.
Напомним, Всероссийская детская фольклориада стартует в Уфе 24 июня и продлится три дня. Большой культурное мероприятие объединит более тысячи юных талантов из 80 регионов страны, от Якутии до Калининграда и Луганской Народной Республики.
Ранее сообщалось, что в Уфе встретили первых участников III Всероссийской детской фольклориады.
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