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14:00 (UTC+5), 23 Июня 2026

Луганский ансамбль «Рапсодия»: «На Фольклориаду в Уфу — с душой и танцами»

Легендарный танцевальный коллектив из Луганска выступит в Уфе.

Фото: Валерий Шахов | ИА Башинформ
Альфия Аглиуллина
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Заслуженный ансамбль танца «Рапсодия» из Луганска стал одним из первых коллективов, прибывших в Уфу на III Всероссийскую детскую фольклориаду. На пресс-конференции, посвящённой событию, артисты поприветствовали участников большого детского праздника и поделились эмоциями от поездки. Ребята провели в пути двое суток, но, как признаются сами артисты, дорогу согревала мысль: «Скорее бы приехать!».

«Огромнейшее спасибо за приглашение нашего коллектива. Фольклориада — это глобальное мероприятие для нас, и мы хотим увидеть всех участников, все культуры их и чтобы побольше насытиться эмоциями и рассказать это всё у нас дома», — поделился на пресс-конференции руководитель ансамбля Сергей Самсонов. Он также пошутил, что из-за смены часовых поясов до сих пор не знает, сколько времени, но это не помешало бодрому настроению.

Ансамбль «Рапсодия» — не просто танцевальный коллектив. Основанный ещё в далёком 1933 году как скромный кружок, сегодня он носит гордое звание Заслуженного коллектива народного творчества России, став первым из исторических регионов, удостоенным этой чести. В репертуаре ансамбля — более 20 хореографических номеров, где переплелись традиции многих народов, создавая яркое полотно истории.

Напомним, Всероссийская детская фольклориада стартует в Уфе 24 июня и продлится три дня. Большой культурное мероприятие объединит более тысячи юных талантов из 80 регионов страны, от Якутии до Калининграда и Луганской Народной Республики.

Ранее сообщалось, что в Уфе встретили первых участников III Всероссийской детской фольклориады.

Валерий Шахов ИА БашинформВалерий Шахов ИА Башинформ
Фото: Валерий Шахов | ИА Башинформ
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