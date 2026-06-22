В Уфе всё готово к принятию III Всероссийской детской фольклориады

Он напомнил, что с 23 по 27 июня Уфа примет более тысячи юных талантов со всей страны, став на несколько дней столицей детского народного творчества России. По результатам конкурсного отбора, проведенного Государственным Российским Домом народного творчества, к участию приглашены 1100 участников из 80 регионов страны, от Республики Саха (Якутия) до Калининградской области и Луганской Народной Республики, включая нашу Республику Башкортостан. Всего в мероприятии примут участие 78 творческих коллективов и 8 солистов, осваивающие фольклорные традиции своего края.

Участники Всероссийской детской фольклориады – ребята от 10 до 18 лет, которые представят народное творчество в таких жанрах, как народная песня, народный танец, народные музыкальные инструменты и традиционная культура – фольклор, обряды и национальные игры.

Общая численность участников – 1200 человек. Подготовлены места для размещения, автобусы для передвижения, охрана объектов и волонтерский корпус, отметил и. о. министра.

– К нам приедут 1100 самых талантливых молодых людей из каждого региона Российской Федерации. Это незабываемо! Дай бог, мы хорошо проведем ее, – сказал Радий Хабиров. – Посмотрите, чтобы всё прошло организованно.

Все меры, чтобы качественно и организованно провести мероприятие, приняты, отметил первый вице-премьер правительства Урал Кильсенбаев. Радий Хабиров поручил усилить меры безопасности, уделить этому самое серьезное внимание.

Также в ходе совещания напомнили о торжественном параде в день открытия Детской фольклориады – 24 июня, ради этого события ненадолго перекроют улицу Ленина.

Ранее «Башинформ» публиковал ответы на 10 вопросов о том, как в Уфе пройдет III Всероссийская детская фольклориада.