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10:40 (UTC+5), 22 Июня 2026

В Уфе откроется выставка наследия VI Всемирной Фольклориады CIOFF

24 июня в Национальном музее Республики Башкортостан откроется выставка «Наследие VI Всемирной Фольклориады CIOFF®». Ее открытие организаторы приурочили к первому дню III Всероссийской детской фольклориады.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева

— Это не просто экспозиция — это капсула времени, которая хранит самые яркие моменты того грандиозного события, — отметили организаторы.

Здесь можно будет увидеть сертификаты, подтверждающие, что Фольклориада 2021 года в Башкортостане вошла в Книгу рекордов России сразу в двух номинациях: за самый масштабный и за самый многонациональный хоровод в мире.

Также можно посмотреть дары со всего света: коллекцию памятных сувениров от десятков стран-участниц. Каждая вещь здесь хранит частичку своей родины и тепло рук того, кто её подарил.

Центральное место занимает уникальный башкирский нагрудник, который выступает символом единства. Он создан из монет, которые привезли представители разных народов, и является настоящим украшением-талисманом.

Фотографии с самыми яркими моментами передают невероятную энергетику и атмосферу всеобщего счастья.

Ранее «Башинформ» публиковал ответы на 10 вопросов о том, как в Уфе пройдет III Всероссийская детская фольклориада.

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