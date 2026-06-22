В Уфе откроется выставка наследия VI Всемирной Фольклориады CIOFF

— Это не просто экспозиция — это капсула времени, которая хранит самые яркие моменты того грандиозного события, — отметили организаторы.
Здесь можно будет увидеть сертификаты, подтверждающие, что Фольклориада 2021 года в Башкортостане вошла в Книгу рекордов России сразу в двух номинациях: за самый масштабный и за самый многонациональный хоровод в мире.
Также можно посмотреть дары со всего света: коллекцию памятных сувениров от десятков стран-участниц. Каждая вещь здесь хранит частичку своей родины и тепло рук того, кто её подарил.
Центральное место занимает уникальный башкирский нагрудник, который выступает символом единства. Он создан из монет, которые привезли представители разных народов, и является настоящим украшением-талисманом.
Фотографии с самыми яркими моментами передают невероятную энергетику и атмосферу всеобщего счастья.
Ранее «Башинформ» публиковал ответы на 10 вопросов о том, как в Уфе пройдет III Всероссийская детская фольклориада.
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