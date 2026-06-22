На Детской фольклориаде в Уфе задействуют 160 волонтеров

Дополнительно к основной команде в работе задействуют 100 специалистов из учреждений, подведомственных министерству культуры, которые выступят в роли сопровождающих, сообщил и. о. министра культуры республики Фанур Шайхисламов.
Он также рассказал, что для обеспечения безопасности участников Всероссийской детской фольклориады проведены инспекционные выезды. Совместно с представителями Роспотребнадзора, Росгвардии, МВД и МЧС по РБ были проверены места проживания и проведения фестивальных программ в парках и на Советской площади.
Трансфер участников Фольклориады организован министерством транспорта и дорожного хозяйства республики. Всего задействовано 27 единиц автобусов большого класса (туристический) на 50 мест и 5 автобусов малого класса на 17 мест. Также предусмотрен резервный автотранспорт из учреждений культуры.
Ранее «Башинформ» публиковал ответы на 10 вопросов о том, как в Уфе пройдет III Всероссийская детская фольклориада.
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