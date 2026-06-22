Понедельник, 22 Июня 2026
|
Уфа
+14 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
09:50 (UTC+5), 22 Июня 2026

На Детской фольклориаде в Уфе задействуют 160 волонтеров

Общая численность волонтерского корпуса составит 160 человек. Это 80 студентов из высших учебных заведений и 80 представителей движения «Волонтеры культуры». Волонтеры-студенты будут обеспечены необходимой экипировкой, включающей футболки и головные уборы.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева

Дополнительно к основной команде в работе задействуют 100 специалистов из учреждений, подведомственных министерству культуры, которые выступят в роли сопровождающих, сообщил и. о. министра культуры республики Фанур Шайхисламов.

Он также рассказал, что для обеспечения безопасности участников Всероссийской детской фольклориады проведены инспекционные выезды. Совместно с представителями Роспотребнадзора, Росгвардии, МВД и МЧС по РБ были проверены места проживания и проведения фестивальных программ в парках и на Советской площади.

Трансфер участников Фольклориады организован министерством транспорта и дорожного хозяйства республики. Всего задействовано 27 единиц автобусов большого класса (туристический) на 50 мест и 5 автобусов малого класса на 17 мест. Также предусмотрен резервный автотранспорт из учреждений культуры.

Ранее «Башинформ» публиковал ответы на 10 вопросов о том, как в Уфе пройдет III Всероссийская детская фольклориада.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru