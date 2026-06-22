Глава Башкирии наградил создателей спектаклей, удостоенных «Золотой маски»

Награды в понедельник на оперативном совещании правительства Башкортостана вручил Глава республики Радий Хабиров. Коллектив Уфимского государственного татарского театра «Нур» во главе с директором Фирзатом Габидуллиным и коллектив Башкирского государственного театра кукол с директором Альбертом Имамутдиновым поощрены благодарностями Главы Республики Башкортостан.
«Два года подряд театральное искусство нашей республики блистает на театральной арене. Вы помните, в прошлом году мы взяли семь „масок“. У нас снова два театра Башкортостана стали обладателями высшей награды. Это показатель высочайшего уровня театрального искусства республики», – отметил Радий Хабиров.
Почетные звания «Народный артист Республики Башкортостан» присвоили артисту-кукловоду Башкирского театра кукол Александру Верхоземскому, «Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан» — главному режиссеру Татарского театра драмы и комедии имени Камиля Тинчурина Айдару Заббарову, «Заслуженный артист Республики Башкортостан» — актрисе Уфимского татарского театра «Нур» Ильгизе Муллабаевой и актеру того же театра Айдару Хуснутдинову.
Директор Башкирского театра кукол Альберт Имамутдинов выразил благодарность Главе региона Радию Хабирову от всего театрального сообщества республики за всеобщую системную поддержку.
– Для меня большая честь получить столь высокую награду Республики Башкортостан. Диалог между нашими республиками крепнет и растет, – отметил режиссер Айдар Заббаров. – Для нас созданы все условия для развития.
Почетной грамоты Республики Башкортостан удостоены художник-постановщик Башкирского театра кукол Аниса Туманшина и артист-кукловод Виталий Щербаков.
Ранее «Башинформ» сообщал, что спектакль «Гора» по мотивам произведения Ильдара Юзеева Уфимского татарского театра «Нур» получил награду в номинации «Драматический театр. Большая форма». Спектакль «Тьма египетская» Башкирского государственного театра кукол по циклу рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача» удостоен «Золотой маски» в номинации «Театр кукол».
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