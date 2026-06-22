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07:18 (UTC+5), 22 Июня 2026

Глава Башкирии наградил создателей спектаклей, удостоенных «Золотой маски»

В Уфе наградили сотрудников двух башкирских театров, которые удостоились Национальной театральной премии «Золотая маска». Торжественная церемония награждения лауреатов XXXII премии за 2024–2025 годы состоялась на днях в Омске.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева

Награды в понедельник на оперативном совещании правительства Башкортостана вручил Глава республики Радий Хабиров. Коллектив Уфимского государственного татарского театра «Нур» во главе с директором Фирзатом Габидуллиным и коллектив Башкирского государственного театра кукол с директором Альбертом Имамутдиновым поощрены благодарностями Главы Республики Башкортостан.

«Два года подряд театральное искусство нашей республики блистает на театральной арене. Вы помните, в прошлом году мы взяли семь „масок“. У нас снова два театра Башкортостана стали обладателями высшей награды. Это показатель высочайшего уровня театрального искусства республики», – отметил Радий Хабиров.

Почетные звания «Народный артист Республики Башкортостан» присвоили артисту-кукловоду Башкирского театра кукол Александру Верхоземскому, «Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан» — главному режиссеру Татарского театра драмы и комедии имени Камиля Тинчурина Айдару Заббарову, «Заслуженный артист Республики Башкортостан» — актрисе Уфимского татарского театра «Нур» Ильгизе Муллабаевой и актеру того же театра Айдару Хуснутдинову.

Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Фото: Олег Яровиков | ИА "Башинформ"
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Директор Башкирского театра кукол Альберт Имамутдинов выразил благодарность Главе региона Радию Хабирову от всего театрального сообщества республики за всеобщую системную поддержку.

– Для меня большая честь получить столь высокую награду Республики Башкортостан. Диалог между нашими республиками крепнет и растет, – отметил режиссер Айдар Заббаров. – Для нас созданы все условия для развития. 

Почетной грамоты Республики Башкортостан удостоены художник-постановщик Башкирского театра кукол Аниса Туманшина и артист-кукловод Виталий Щербаков.

Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Фото: Олег Яровиков | ИА "Башинформ"
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Ранее «Башинформ» сообщал, что спектакль «Гора» по мотивам произведения Ильдара Юзеева Уфимского татарского театра «Нур» получил награду в номинации «Драматический театр. Большая форма». Спектакль «Тьма египетская» Башкирского государственного театра кукол по циклу рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача» удостоен «Золотой маски» в номинации «Театр кукол».

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