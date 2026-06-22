Глава Башкирии наградил создателей спектаклей, удостоенных «Золотой маски»

Награды в понедельник на оперативном совещании правительства Башкортостана вручил Глава республики Радий Хабиров. Коллектив Уфимского государственного татарского театра «Нур» во главе с директором Фирзатом Габидуллиным и коллектив Башкирского государственного театра кукол с директором Альбертом Имамутдиновым поощрены благодарностями Главы Республики Башкортостан.

«Два года подряд театральное искусство нашей республики блистает на театральной арене. Вы помните, в прошлом году мы взяли семь „масок“. У нас снова два театра Башкортостана стали обладателями высшей награды. Это показатель высочайшего уровня театрального искусства республики», – отметил Радий Хабиров.