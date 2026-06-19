В Уфе зрители Детской фольклориады услышат, как звучат копытца оленей

В их уникальном тембре — магия бескрайней тундры. Юные дарования не просто поют и танцуют, они бережно хранят и передают традиции своего народа. В репертуаре «Ханийко» – традиционные ненецкие песни и танцы, этно-зарисовки по мотивам сказок и даже интерактивные программы с национальными играми.
Напомним, в III Всероссийской детской фольклориаде примут участие 1100 ребят из 80 регионов страны, от Республики Саха (Якутия) до Калининградской области и Луганской Народной Республики, включая Республику Башкортостан. Всего на мероприятии соберутся 78 творческих коллективов и 8 солистов, осваивающие фольклорные традиции своего края.
Участники Всероссийской детской фольклориады – ребята от 10 до 18 лет, которые представят народное творчество в таких жанрах, как народная песня, народный танец, народные музыкальные инструменты и традиционная культура – фольклор, обряды и национальные игры.
Ранее «Башинформ» публиковал ответы на 10 вопросов о том, как в Уфе пройдет III Всероссийская детская фольклориада.
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