Уфимская детская филармония завершила XIII творческий сезон ярким концертом «Птица счастья». На одной сцене с воспитанниками филармонии выступили народные артисты Башкортостана Алёна Завьялова и Наиль Шаймарданов.
Как рассказали «Башинформу» в пресс-службе, впервые выпускники учреждения получили свидетельства об окончании Уфимской детской филармонии и благодарственные письма от управления по культуре и искусству администрации Уфы. Наградил ребят директор Уфимской детской филармонии, заслуженный работник культуры РБ Геннадий Мокшаев.
Этот сезон стал для филармонии периодом больших побед — проекты «Открытый хореографический конкурс детских постановочных работ „Юные дарования“, „Театрально-цирковой спектакль „Почти серьёзно“ и Межрегиональный фестиваль-конкурс циркового искусства „Цирк на сцене“ были поддержаны Президентским фондом культурных инициатив, а детский культурно-просветительский центр „БалалариУм“ прошел предварительный отбор для получения федеральной субсидии в 2026 году на модернизацию учреждений культуры и будет реализован в рамках нацпроекта „Семья“.
В этом сезоне в Уфимской детской филармонии провели более 350 мероприятий, приняли более 150 новых воспитанников и открыли 4 новых коллектива.
Ранее «Башинформ» публиковал ответы на 10 вопросов о том, как в Уфе пройдет III Всероссийская детская фольклориада.
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