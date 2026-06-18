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09:52 (UTC+5), 18 Июня 2026

Уфимская детская филармония завершила XIII творческий сезон

Творческие коллективы подарили зрителям лучшие номера и премьерные постановки.

Фото: пресс-служба | Уфимская детская филармония
Лейла Аралбаева

Уфимская детская филармония завершила XIII творческий сезон ярким концертом «Птица счастья». На одной сцене с воспитанниками филармонии выступили народные артисты Башкортостана Алёна Завьялова и Наиль Шаймарданов.

Как рассказали «Башинформу» в пресс-службе, впервые выпускники учреждения получили свидетельства об окончании Уфимской детской филармонии и благодарственные письма от управления по культуре и искусству администрации Уфы. Наградил ребят директор Уфимской детской филармонии, заслуженный работник культуры РБ Геннадий Мокшаев.

Этот сезон стал для филармонии периодом больших побед — проекты «Открытый хореографический конкурс детских постановочных работ „Юные дарования“, „Театрально-цирковой спектакль „Почти серьёзно“ и Межрегиональный фестиваль-конкурс циркового искусства „Цирк на сцене“ были поддержаны Президентским фондом культурных инициатив, а детский культурно-просветительский центр „БалалариУм“ прошел предварительный отбор для получения федеральной субсидии в 2026 году на модернизацию учреждений культуры и будет реализован в рамках нацпроекта „Семья“.

В этом сезоне в Уфимской детской филармонии провели более 350 мероприятий, приняли более 150 новых воспитанников и открыли 4 новых коллектива.

Ранее «Башинформ» публиковал ответы на 10 вопросов о том, как в Уфе пройдет III Всероссийская детская фольклориада.

пресс-служба Уфимской детской филармонии
пресс-служба Уфимской детской филармонии
пресс-служба Уфимской детской филармонии
пресс-служба Уфимской детской филармонии
пресс-служба Уфимской детской филармонии
пресс-служба Уфимской детской филармонии
пресс-служба Уфимской детской филармонии
пресс-служба Уфимской детской филармонии
Фото: пресс-служба | Уфимской детской филармонии
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