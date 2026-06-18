Группа AY YOLA представила видео на песню с древним башкирским обрядом

«В башкирской традиции верили: если душа (ҡот) покидала тело из-за испуга или болезни, её можно было „позвать обратно“, — рассказывают музыканты. — Тогда старшие женщины клали на голову полотенце, наливали в чашу воду и отливали в неё раскалённый свинец или воск. В узорах застывшего металла или воска проявлялись страхи и тени — цепи, змеи, чудовища. И повторяли до тех пор, пока в фигурах не проступало ровное сердце. Так душа успокаивалась и возвращалась на место».

Припев звучит как живой заговор, обращенный не только к человеку, а как обращение к народу в целом, к его памяти и силе. Здесь песня соединяется с башкирским народным эпосом «Урал-батыр».

«На земле Урала, вокруг Урал-батыра, объединялись башкирские рода. Урал вдохнул в них ҡот (душу), а Хумай подарила иман (веру). Этот аманат, завет предков, хранился в каждой семье и передавался из поколения в поколение, впитывался с молоком матери вместе с памятью о роде и шежере», — пояснили музыканты.

Специально для тура «Ural Batyr» группа создала муд-видео — видеоинсталляции, которые сопровождают каждую песню на концертах, чтобы погружаться в визуальное пространство этой легендарной истории. Слова песен дополняются переводами на русский язык.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии популяризацию эпоса «Урал-батыр» поднимут на новый уровень.