В Национальном музее Башкирии открылась выставка «Симфония флоры и фауны»

16 июня в Национальном музее Республики Башкортостан открылась художественная выставка «Симфония флоры и фауны». В экспозицию вошли работы, выполненные в лучших традициях ботанической иллюстрации — жанра, требующего не только художественного мастерства, но и глубоких биологических знаний.
Экспонаты выставки расположили в зале «Ландшафты Башкортостана» с панорамами и диорамами лесов, гор и степей, что позволяет посетителям одновременно видеть природные зоны региона и рассматривать вблизи «портреты» их типичных обитателей.
Автор выставки — художник-ботанист, член Ассоциации художников ботанического искусства (АХБИ/SABA) Мария Ширгазина. Её работы отличает документальная точность: тончайшие детали строения растений, фактура листвы, особенности окраса оперения и меха животных переданы с научной достоверностью. Изображения могут служить наглядными пособиями по биологии и экологии родного края.
Мария Ширгазина поблагодарила руководство Национального музея за предоставленную возможность показать работы в таком значимом пространстве и в деталях рассказала о процессе создания каждой работы — от полевых наблюдений и фотофиксации до кропотливой прорисовки мельчайших элементов, благодаря которым растения и животные на картинах выглядят «живыми».
Экспозиция интересна биологам, экологам, краеведам, художникам, иллюстраторам, студентам, школьникам и всем, кто любит природу Башкортостана и интересуется реалистичным искусством.
Выставка будет работать в Национальном музее республики до конца августа.
Ранее мы писали, что в Национальном музее Башкирии открылась выставка «Игрушка: код традиций».
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