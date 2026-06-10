В Национальном музее Башкирии открылась выставка «Игрушка: код традиций»

Новая экспозиция стартовала в преддверии III Всероссийской детской фольклориады и станет настоящим подарком для её юных участников, а также для всех жителей и гостей Уфы.

— Выставка «Игрушка: код традиций» — это проект, посвященный авторской интерпретации феномена традиционной игрушки как уникального носителя культурного кода, исторической памяти и семейных ценностей, — пояснили «Башинформу» в музее. — В центре внимания — артефакты, в которых зашифрованы представления народа о мире, добре и зле, красоте и гармонии. Игрушка — это «код», позволяющий понять менталитет народа, его эстетические идеалы и мировоззрение. Если через игру ребенок познает мир, то через игрушку — культуру.

Главным героем выставки стала народная игрушка в современном прочтении. В прошлом — неотъемлемый элемент и живой памятник традиционной культуры любого этноса, она веками соединяла в себе различные виды народного искусства. Посетителей привлекает её многозначность, глубокая символика, декоративность и умелое сочетание природных свойств материала.

«Выставка получилась красивой, яркой, красочной — это был творчески сложный, но очень вдохновляющий процесс. Каждый мастер и каждая мастерица нам хорошо знакомы. Эти люди — настоящие волонтеры культуры, они несут традиционную культуру и делают это исключительно по зову души, а не из коммерческих соображений, – отметила Флорида Имангулова, основатель Благотворительного фонда «Мирас», при поддержке которого организован проект. – На выставке представлены работы из Пермского края и Москвы, поэтому наш проект можно смело назвать межрегиональным».

Заместитель директора Нацмузея РБ Галина Княгинина поблагодарила мастеров и партнеров за вклад в сохранение народных традиций и поздравила всех с открытием.

Выставка «Игрушка: код традиций» будет работать до 26 июля включительно.

Ранее мы сообщали, что в Нацмузее Башкирии появился неформатный экспонат.