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11:40 (UTC+5), 10 Июня 2026

В Нацмузее Башкирии появился неформатный экспонат

Живущие в аквариуме рыбы начали размножаться, сообщает пресс-служба музея.

Фото: пресс-служба | Нацмузей РБ
Лейла Аралбаева

В Национальном музее Башкирии рыбы ротаны отложили икру. Сотрудники пояснили, в чем необычность этой новости.

«Почему это событие — сенсация? Рыбы в неволе размножаются неохотно. Для этого нужны идеальные параметры воды, температура, освещение, отсутствие стресса, — пояснили в музее. — То, что происходит сейчас в стенах нашего музея — большая редкость. В музейных условиях — это исключительное явление. То, что у нас получилось — результат долгой и кропотливой работы».

Кроме того, в музее уточнили, что самцы ротанов взяли на себя ответственность за потомство, самостоятельно охраняют кладку и не подпускают никого к икринкам. Они периодически создают движение воды плавниками, «обмахивая» икру и обеспечивая приток свежего воздуха (кислорода) к будущему потомству.

«Представьте: в тихих залах музея, среди экспонатов, вдруг разворачивается настоящая драма выживания. Самец-ротан сутками охраняет кладку, прогоняя воображаемых врагов и заботливо ухаживая за икрой. И теперь вы можете воочию увидеть редчайшее природное явление прямо в музее, — рассказали в музее. — Приходите, пока икра не превратилась в мальков!»

Ранее мы писали, что в одном из залов Национального музея живет семья из 30 тысяч пчел, которая продолжает активно размножаться.

пресс-служба Нацмузей РБпресс-служба Нацмузей РБ
Фото: пресс-служба | Нацмузей РБ
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