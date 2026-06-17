В четырех парках Уфы пройдут программы Всероссийской детской фольклориады

25 июня насыщенная программа Всероссийской детской фольклориады продолжит свою работу в четырех парках Уфы, чтобы подарить жителям и гостям столицы настоящий праздник народного творчества. Это парк культуры и отдыха «Волна», парк культуры и отдыха «Дёмский», парк культуры и отдыха «Первомайский» и парк им. Ивана Якутова.

Как рассказали организаторы, в каждой фестивальной зоне пройдут:

выступления творческих коллективов и сольных исполнителей из регионов России и Республики Башкортостан;

интерактивные зоны, где пройдут мастер-классы по различным направлениям народного творчества;

практические занятия по декоративно-прикладному искусству;

национальные игры народов России и Башкортостана;

флешмобы и выставки.

Фестивальные программы с участием творческих коллективов из регионов РФ начнутся в 11.00 и продолжатся до 17 часов. В этот же день, в 18.00 на Советской площади состоится концерт от участников III Всероссийской детской фольклориады.

Ранее «Башинформ» публиковал ответы на 10 вопросов о том, как в Уфе пройдет III Всероссийская детская фольклориада.