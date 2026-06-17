В четырех парках Уфы пройдут программы Всероссийской детской фольклориады

25 июня насыщенная программа Всероссийской детской фольклориады продолжит свою работу в четырех парках Уфы, чтобы подарить жителям и гостям столицы настоящий праздник народного творчества. Это парк культуры и отдыха «Волна», парк культуры и отдыха «Дёмский», парк культуры и отдыха «Первомайский» и парк им. Ивана Якутова.
Как рассказали организаторы, в каждой фестивальной зоне пройдут:
Фестивальные программы с участием творческих коллективов из регионов РФ начнутся в 11.00 и продолжатся до 17 часов. В этот же день, в 18.00 на Советской площади состоится концерт от участников III Всероссийской детской фольклориады.
Ранее «Башинформ» публиковал ответы на 10 вопросов о том, как в Уфе пройдет III Всероссийская детская фольклориада.
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