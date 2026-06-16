Журналисту Башинформа Лейле Аралбаевой вручили награду Союза журналистов РФ

В рамках V Медиафорума СМИ Башкирии журналист, обозреватель «Башинформа» Лейла Аралбаева награждена почетным знаком Союза журналистов РФ «Честь, достоинство, профессионализм». Награду вручил секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный.
Таким же почетным знаком награжден Шамиль Ишемьяров — известный в республике тележурналист, директор студии телевидения телерадиокомпании «Башкортостан» (телеканал БСТ).
Нагрудный знак является формой поощрения и вручается за высокие достижения в области журналистики, за сохранение и популяризацию культурного и исторического наследия России, а также за многолетнее эффективное взаимодействие с Союзом журналистов России и за значительный личный вклад в развитие СЖР.
Лейла Аралбаева — обозреватель информационного агентства «Башинформ», музыковед, общественный деятель, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, член Союза журналистов РФ и РБ и Союза композиторов РБ. Путь в журналистике начала в творческом объединении «Музыка» телерадиокомпании «Башкортостан». Была автором и ведущей, создала более 200 телепередач на темы культуры и искусства, в том числе «Династии», «Муз-ревю», «Парк культуры», «Монъязма» («Музыкальная летопись»), «Мир глазами звезд» и другие, в которых отражалась культурная жизнь Уфы и республики. Также регулярно публиковала статьи на темы культуры и искусства в газетах и журналах республики.
С 2014 года работает обозревателем в ИА «Башинформ». Репортажи с творческих событий, фестивалей, конкурсов, гастролей отличаются профессионализмом, эксклюзивностью, оперативностью, глубоким знанием предмета. Автор освещала такие крупные культурные международные события, как Всемирная Фольклориада, фестивали «Сердце Евразии», «Серебряный Акбузат», имени Фёдора Шаляпина и Рудольфа Нуреева, конкурс скрипачей Владимира Спивакова, театральный фестиваль «Туганлык», книжная ярмарка «Китап-Байрам» и многие другие.
В течение многих лет Лейла Аралбаева ведет рубрику «Земляки», где публикует интервью с уроженцами Башкортостана, которые живут и работают вдали от родины. Среди них — пианист Владимир Овчинников, военный дирижер Азат Шахмухаметов, художники Айвар Салихов и Чулпан Билалова, певицы Айгуль Ахметшина и Гузель Шарипова, режиссеры Виталий Дудка и Кристина Галеева, журналист Артур Валеев, министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов и другие. Материалы о культуре и искусстве, а также о знаменитых земляках были удостоены премии правительства РБ имени Шагита Худайбердина. В последние годы ряд материалов автора посвящен деятельности творческой интеллигенции в поддержку специальной военной операции — это интервью с артистами, выступавшими перед российскими бойцами, Расулем Карабулатовым, Рамилем Бадамшиным, Радиком Динахметовым, репортажи с премьер фильмов, спектаклей, посвященных этой теме.
Ранее мы сообщали, что Глава Башкортостана Радий Хабиров на пленарном заседании форума поблагодарил всех работников СМИ республики за их профессиональную работу.
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