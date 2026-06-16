Журналисту Башинформа Лейле Аралбаевой вручили награду Союза журналистов РФ

Лейла Аралбаева — обозреватель информационного агентства «Башинформ», музыковед, общественный деятель, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, член Союза журналистов РФ и РБ и Союза композиторов РБ. Путь в журналистике начала в творческом объединении «Музыка» телерадиокомпании «Башкортостан». Была автором и ведущей, создала более 200 телепередач на темы культуры и искусства, в том числе «Династии», «Муз-ревю», «Парк культуры», «Монъязма» («Музыкальная летопись»), «Мир глазами звезд» и другие, в которых отражалась культурная жизнь Уфы и республики. Также регулярно публиковала статьи на темы культуры и искусства в газетах и журналах республики.

С 2014 года работает обозревателем в ИА «Башинформ». Репортажи с творческих событий, фестивалей, конкурсов, гастролей отличаются профессионализмом, эксклюзивностью, оперативностью, глубоким знанием предмета. Автор освещала такие крупные культурные международные события, как Всемирная Фольклориада, фестивали «Сердце Евразии», «Серебряный Акбузат», имени Фёдора Шаляпина и Рудольфа Нуреева, конкурс скрипачей Владимира Спивакова, театральный фестиваль «Туганлык», книжная ярмарка «Китап-Байрам» и многие другие.

В течение многих лет Лейла Аралбаева ведет рубрику «Земляки», где публикует интервью с уроженцами Башкортостана, которые живут и работают вдали от родины. Среди них — пианист Владимир Овчинников, военный дирижер Азат Шахмухаметов, художники Айвар Салихов и Чулпан Билалова, певицы Айгуль Ахметшина и Гузель Шарипова, режиссеры Виталий Дудка и Кристина Галеева, журналист Артур Валеев, министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов и другие. Материалы о культуре и искусстве, а также о знаменитых земляках были удостоены премии правительства РБ имени Шагита Худайбердина. В последние годы ряд материалов автора посвящен деятельности творческой интеллигенции в поддержку специальной военной операции — это интервью с артистами, выступавшими перед российскими бойцами, Расулем Карабулатовым, Рамилем Бадамшиным, Радиком Динахметовым, репортажи с премьер фильмов, спектаклей, посвященных этой теме.

Ранее мы сообщали, что Глава Башкортостана Радий Хабиров на пленарном заседании форума поблагодарил всех работников СМИ республики за их профессиональную работу.