В Уфе возложили цветы к памятнику Шагита Худайбердина

В Уфе у памятника Шагиту Худайбердину, который находится возле Дома печати, состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников печати и информации Республики Башкортостан.

Первый заместитель руководителя Агентства по печати и СМИ РБ Елена Арямнова поздравила собравшихся от имени ведомства.

— Вы голос нашего времени, который сообщает и расширяет кругозор жителей республики. В каждом материале есть частичка вашего тепла, души, внимания, умение уловить детали, правильно почувствовать душу человека, чтобы задать тот вопрос, который поможет человеку раскрыться, — отметила Елена Анатольевна. — Сейчас у всех есть телефоны, социальные сети, все могут что-то опубликовать. Но труд журналиста — это нечто большее, важное, ценное, потому что вы говорите для 4 миллионов жителей нашей республики и делаете свою работу прекрасно.

Генеральный директор издательского дома «Республика Башкортостан» Зульфия Рахматуллина поздравила коллег и сообщила, что 16 июня в столице Башкирии состоится V юбилейный Медиайыйын, на котором журналисты обсудят актуальные вопросы и проблемы.

Профессиональный праздник журналистов республики отмечается 14 июня с 1998 года. Это день рождения газеты «Башкортостан», напомнил в своем приветственном выступлении ее главный редактор, председатель Союза журналистов РБ Вадут Исхаков. Дата была учреждена указом президента РБ Муртазы Рахимова.

Журналистов наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Почетные грамоты Союза журналистов Республики Башкортостан за участие в жизнедеятельности республиканской творческой организации в связи со 105-летием союза получили главный редактор республиканского журнала «Рампа. Культура Башкортостана» (с 2006 года) Игорь Тонконогий, заведующая отделом культуры газеты «Республика Башкортостан» Лариса Шепелева, ответственный секретарь детского журнала «Аманат» Зубаржат Якупова, редактор отдела республиканского журнала «Ватандаш» Миляуша Мухаметьянова и редактор отдела журнала «Аманат» Зиля Галлямова.

Благодарственные письма Союза журналистов РБ вручили главному редактору газеты «Коммунист Башкортостана» Дмитрию Ефремову и ветерану журналистики Светлане Гафуровой.

В республиканском журналистском сообществе состоят на учете 1800 членов союза. Ряды организации в знаменательный день пополнили еще несколько человек. В завершение мероприятия к памятнику журналиста и революционера Шагита Худайбердина возложили цветы.

Ранее мы сообщали, что Андрей Назаров поздравил журналистов Башкирии с Днем печати и информации.