Андрей Назаров поздравил журналистов Башкирии с Днем печати и информации

Премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров поздравил журналистов, редакторов, полиграфистов и сотрудников издательств с Днем печати и информации Республики Башкортостан.
«Сегодня в нашей республике выходят 146 газет и журналов на шести языках. За каждой строкой — труд людей, которые сохраняют культуру, язык, память, помогают жителям понимать, чем живет Башкортостан», — отметил Андрей Назаров.
Премьер-министр подчеркнул, что, несмотря на цифровую эпоху, газета не стала прошлым. Для многих, особенно старшего поколения, она остается надежным собеседником и источником проверенной информации. У периодики, добавил глава кабмина, есть особая миссия — не просто сообщать факты, а объяснять смыслы, связывать человека с родной землей, районом, людьми рядом.
Отдельные слова благодарности в своем поздравлении Андрей Назаров адресовал военным корреспондентам.
«Их работа требует мужества, честности и огромной ответственности. Башкортостан первым в стране закрепил их статус и меры поддержки — это важное решение», — подчеркнул премьер-министр.
Он поблагодарил всех, кто служит правде, людям и родной республике, и поздравил их с профессиональным праздником.
Справка
День работников печати и информации Республики Башкортостан отмечается 14 июня. В республике сегодня выходит 146 газет и журналов на русском, башкирском, татарском, марийском, чувашском и удмуртском языках.
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