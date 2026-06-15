В Башкирии прошел фольклорный праздник «Салауат йыйыны»

В Салаватском районе с большим размахом состоялся фольклорный праздник «Салауат йыйыны-2026», посвященный 272-й годовщине со дня рождения батыра.
Ключевым моментом программы стала масштабная театрализованная постановка «Единство народов на протяжении веков», раскрывающая идею многовекового сплочения различных народов в стремлении сохранить память о своих предках. В представлении участвовали 240 человек: работники сферы культуры, артисты коллективов художественной самодеятельности, а также школьники и студенты, рассказали в отделе культуры администрации района.
На майдане сабантуя приветствовали почётных гостей во главе с первым заместителем премьер‑министра правительства Республики Башкортостан Рустамом Муратовым.
Одна из экспозиций на «Салауат йыйыны-2026» была посвящена участникам специальной военной операции. На ней были показаны трофеи и личные вещи воинов и провели мастер-классы по плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей. Среди экспонатов была и военная техника, в том числе БТР.
«Особенно сильное впечатление произвела часть экспозиции, где были представлены работы учителя изобразительного искусства башкирской гимназии села Малояз Тайфура Абдуллина — человека, который взял на себя особую миссию. Он по фотографиям воссоздаёт образы земляков, погибших в ходе СВО. Это важная работа по сохранению памяти о тех, кто погиб, защищая Родину. За каждым таким портретом — судьба, история и живая человеческая память, которую невозможно забыть, — поделился Рустам Муратов. — Полностью разделяю слова Главы Башкортостана Радия Хабирова о том, что сегодня республика сплотилась ради одной цели — всё для Победы. И каждый вносит свой вклад по-своему. Посещая экспозицию, выразил искреннюю благодарность Тайфуру Алмазовичу за его важную миссию — за сохранение памяти о наших Героях».
В рамках мероприятия на малой сцене выступили участники народной школы сэсэнов «Әйлеләр» — признанные мастера слова. Праздник завершился ярким концертом. В нём приняли участие творческие коллективы районного дома культуры: «Юлдаш», «Юрузань», а также солисты Айгуль Халиуллина, Ильфат Ямалиев, Адик Шаяхметов, Лилия Диисламова и Пётр Кузнецов.
Особую честь празднику сделали выступления почётных гостей: народной артистки Башкортостана и заслуженной артистки Татарстана, актрисы уфимского театра «Нур» Расимы Гайфуллиной; заслуженного работника культуры РБ Рамиля Сурагулова; землячки Фариды Газзаловой; артистов из Салаватского района Анила и Альбины Гайфуллиных; автора и исполнителя Гульназ Кадырбердиной. Также на сцене выступили творческие коллективы района: «Сударушка», «Мирас» и «Ильгам». Все исполненные песни были посвящены дружбе народов, сообщили в отделе культуры.
Ранее мы писали, что Башкирия приняла участие в сабантуе в Ленинградской области.
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