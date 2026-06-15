В Башкирии прошел фольклорный праздник «Салауат йыйыны»

В Салаватском районе с большим размахом состоялся фольклорный праздник «Салауат йыйыны-2026», посвященный 272-й годовщине со дня рождения батыра.

Ключевым моментом программы стала масштабная театрализованная постановка «Единство народов на протяжении веков», раскрывающая идею многовекового сплочения различных народов в стремлении сохранить память о своих предках. В представлении участвовали 240 человек: работники сферы культуры, артисты коллективов художественной самодеятельности, а также школьники и студенты, рассказали в отделе культуры администрации района.

На майдане сабантуя приветствовали почётных гостей во главе с первым заместителем премьер‑министра правительства Республики Башкортостан Рустамом Муратовым.

Одна из экспозиций на «Салауат йыйыны-2026» была посвящена участникам специальной военной операции. На ней были показаны трофеи и личные вещи воинов и провели мастер-классы по плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей. Среди экспонатов была и военная техника, в том числе БТР.

«Особенно сильное впечатление произвела часть экспозиции, где были представлены работы учителя изобразительного искусства башкирской гимназии села Малояз Тайфура Абдуллина — человека, который взял на себя особую миссию. Он по фотографиям воссоздаёт образы земляков, погибших в ходе СВО. Это важная работа по сохранению памяти о тех, кто погиб, защищая Родину. За каждым таким портретом — судьба, история и живая человеческая память, которую невозможно забыть, — поделился Рустам Муратов. — Полностью разделяю слова Главы Башкортостана Радия Хабирова о том, что сегодня республика сплотилась ради одной цели — всё для Победы. И каждый вносит свой вклад по-своему. Посещая экспозицию, выразил искреннюю благодарность Тайфуру Алмазовичу за его важную миссию — за сохранение памяти о наших Героях».