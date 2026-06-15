В Башкирии объявили прием работ на соискание премии имени Сергея Аксакова

В соответствии с положением премия присуждается один раз в три года писателям, публицистам и литературным критикам, произведения и общественная деятельность которых соответствует высоким художественным и духовно-нравственным традициям российской литературы, утверждают идеалы любви к родной земле и ее народам и имеют общероссийское признание.

Как сообщили в пресс-службе минкультуры, выдвижение кандидатов производится творческими союзами, общественными организациями, учебными заведениями, учреждениями культуры, редакциями СМИ, органами государственной власти. Коллективы авторов на ее соискание не выдвигаются. Документы на соискание премии принимаются до 31 июля 2026 года.

Всероссийская литературная премия имени Сергея Аксакова была учреждена в 1996 году как значимый политический и культурный акт в поддержку русской литературы, как вклад республики в укрепление единства народов России. Инициаторами учреждения премии выступили Международный фонд славянской письменности и культуры, союзы писателей России и Башкортостана.

Премия вручается в Уфе – на родине Сергея Аксакова, на Международном Аксаковском празднике. Глубоко символичным является и то, что в Башкортостане всероссийской премии удостаиваются русские писатели, главной заслугой которых является создание высокохудожественных произведений, проникнутых любовью к родной земле. С 1996 года лауреатами премии имени Сергея Аксакова стали писатели Василий Белов, Валерий Ганичев, Михаил Чванов, Валентин Распутин, Станислав Куняев, Анатолий Генатулин и другие. В 2021 году литературная премия имени Сергея Аксакова была присуждена писателю, кинодраматургу, прозаику, лауреату многих литературных премий России Александру Сегеню.

Напомним, 31 мая в Национальном музее РБ в рамках IV Международной книжной ярмарки «Китап-Байрам» открылась выставка, объединившая три важные темы года: Год единства народов России, Год большой и дружной семьи в Республике Башкортостан и 235-летие со дня рождения Сергея Аксакова.