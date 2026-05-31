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18:03 (UTC+5), 31 Мая 2026

В Национальном музее Башкирии открыли выставку о семье Аксаковых

В Национальном музее Республики Башкортостан в рамках IV Международной книжной ярмарки «Китап-Байрам» открылась выставка, объединившая три важные темы года: Год единства народов России, Год большой и дружной семьи в Республике Башкортостан и 235-летие со дня рождения Сергея Аксакова.

Фото: пресс-служба | Национальный музей РБ
Лейла Аралбаева

Особый акцент на выставке сделан на семейных ценностях и служении Отечеству: дети и внуки Сергея Тимофеевича Аксакова стали видными государственными деятелями, учёными, литераторами и защитниками славянских народов, сообщили в пресс-службе музея.

Торжественную церемонию открыл Дмитрий Гусев, заслуженный артист Республики Башкортостан. Он подчеркнул, что Сергей Аксаков — это не просто классик литературы, а подлинный символ патриотизма, который рождается из любви к семье, родному краю и Отечеству.

Первый заместитель премьер-министра правительства РБ Урал Кильсенбаев отметил, что ярмарка «Китап-Байрам» уже доказала свою состоятельность: это самодостаточный проект, который развивается благодаря внутренней энергии общества. По его словам, обращение к наследию Аксаковых особенно актуально в Год единства народов России и Год семьи в республике. Сергей Тимофеевич описывал башкирскую природу как родную, как неотъемлемую часть большой России. Вице-премьер выразил особую признательность за организацию мероприятия и выставки председателю Аксаковского фонда, заведующему мемориальным Домом-музеем С. Т. Аксакова Михаилу Чванову.

В рамках церемонии состоялось вручение почётного знака Ассоциации книгоиздателей России «За вклад в книжное дело». Награду получил  руководитель Агентства по печати и СМИ Республики Башкортостан Максим Ульчев. Он отметил, что Башкортостан входит в пятёрку российских регионов по ассортименту, национальному разнообразию и тиражам издаваемых книг. Продукция Башкирского издательства «Китап» им. Зайнаб Биишевой востребована в 85 регионах страны и доходит практически до каждого жителя России.

Программу продолжили выступления писателя, общественного деятеля, ответственного секретаря Союза писателей России Николая Иванова и народного писателя Республики Башкортостан, председателя Аксаковского фонда, заслуженного работника культуры России и Башкортостана Михаила Чванова. 

Выставка продолжит работу до середины июня.

пресс-служба Национальный музей РБ
пресс-служба Национальный музей РБ
пресс-служба Национальный музей РБ
пресс-служба Национальный музей РБ
пресс-служба Национальный музей РБ
пресс-служба Национальный музей РБ
пресс-служба Национальный музей РБ
пресс-служба Национальный музей РБ
пресс-служба Национальный музей РБ
пресс-служба Национальный музей РБ
Фото: пресс-служба | Национальный музей РБ
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