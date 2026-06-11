Два театра из Башкирии представят спектакли в Ульяновске и Казани

11 июня на сцене Ульяновского драматического театра имени И. А. Гончарова состоится показ философской притчи «Ҡара һыуҙар» («Чёрные воды») по произведениям Мустая Карима. Символично, что спектакль по творчеству классика башкирской литературы пройдёт на сцене театра, носящего имя великого русского писателя Ивана Гончарова, уроженца этих мест.

А на сцене Центра креативных компетенций «Патриот» Туймазинский государственный татарский драматический театр Республики Башкортостан представит драму «Материнское поле» по повести Чингиза Айтматова. Спектакль реализован в рамках проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия». Он рассказывает о судьбе простой киргизской женщины Толгонай, о её великой силе, поборовшей все несчастья, которые выпали на её долю. В постановке задействована вся труппа театра.

Как рассказали в пресс-службе минкультуры, на железнодорожном вокзале гостей из Уфы встретили министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова, директор Ульяновского драмтеатра Наталья Никонорова, а также представители правительства Ульяновской области и Союза театральных деятелей России.

В ходе визита артисты из Башкирии, занятые в постановке, посетили историко-мемориальный центр-музей Ивана Гончарова. Экскурсия стала для них погружением в атмосферу ульяновской культуры и истории.

Проект «Театральный поезд», посвящённый 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации, объединяет театральные коллективы всей страны и даёт возможность не только показывать спектакли, но и знакомиться с культурным наследием разных регионов России.

Ранее мы писали, что 8 июня в Уфе торжественно встретили «Театральный поезд». Уфимская площадка стала одной из ключевых остановок юбилейного театрального марафона.