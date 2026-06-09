В Крыму «Королевским художником» стала представительница Башкирии

Жюри фестиваля отметило художника спектакля – заслуженного деятеля искусств РБ Юлию Гилязову дипломом лауреата в номинации «Королевский художник» за сохранение русской традиции в театральном костюме.

«Хотелось сделать красивую сказку, соответствующую красоте поэзии Пушкина и любимой с детства сказки. Образы героев из неё в голове живут у каждого с детства. Нужно было их „оживить“ и воплотить в реальность. Эта награда — признание нашему творческому коллективу, моим коллегам по созданию этих костюмов, нашим мастерам-портным. Мы попробовали новую для себя технику „синель“, собирая каждую деталь отделки. Как и раньше, в стародавние времена, использовали и домотканое полотно, и вышивку, и декор, который создавался вручную. Это, я надеюсь, и дало то самое ощущение рукотворного, вышитого и украшенного в русских традициях наряда. Отдельная благодарность устроителям фестиваля „Сказочное королевство“ за признание нашей работы и руководству нашего театра за возможность ездить, участвовать и показывать спектакли Молодёжного театра на разных сценах и большему количеству зрителей, делиться красотой, поэтичностью и мудростью пушкинской сказки!» — рассказала Юлия Гилязова.

Режиссер-постановщик — народная артистка Республики Башкортостан Ольга Мусина — создала на сцене пространство «воздушного пушкинского стиха». При минималистичных декорациях (волны, небо, силуэт птицы) центром спектакля стала сама Царевна-Лебедь в мерцающем серебряном оперении.

«Пушкинский текст у нас не декламируют, им живут. Мы старались сохранить трепетное отношение к поэту, но показать сказку глазами современного подростка», — отметила режиссер Ольга Мусина.

Директор НМТ РБ имени Мустая Карима Рафис Мухамедьянов вручил организаторам фестиваля благодарственное письмо министерства культуры РБ за радушный прием и всестороннюю поддержку, оказанную театру.

«Зрители тепло приняли уфимских артистов, — рассказали в пресс-службе минкультуры. — Всеми любимая с детства сказка о царе Салтане, царевиче Гвидоне, 33 богатырях и прекрасной Царевне-Лебеди никого не оставила равнодушной. Вечные темы — любовь, добро, семейные ценности — нашли живой отклик в зале».

Фестиваль «Сказочное королевство» собрал коллективы из Макеевки, Тамбова, Хабаровска, Санкт-Петербурга, Рязани, Москвы, Крыма и Уфы.

Ранее мы писали, что в Уфе торжественно встретили «Театральный поезд».