Андрей Назаров поручил усилить надзор за памятниками культуры Башкирии

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров поручил усилить профилактику нарушений и контроль за состоянием объектов культурного наследия республики.
«Для нас важно сохранить их не ради консервации руин. Эти территории должны развиваться, чтобы исторические центры жили, обновлялись и оставались узнаваемыми», — подчеркнул Андрей Назаров.
Премьер-министр обратил внимание своих подписчиков, что на это на днях обратил внимание и президент России Владимир Путин, призвав регионы активнее восстанавливать объекты культурного наследия.
В республике эту работу ведет Башкультнаследие. В этом году уже выдано 12 разрешений на работы по сохранению ОКН, согласована проектная документация, приняты работы на трех объектах. Параллельно идет надзор — проверки, выездные обследования, 30 предостережений собственникам и подрядчикам.
«Работа серьёзная ведется и не быстрая, такова специфика. Тут главное не допустить непрофессионального вмешательства, вандализма и разрушения памятников», — отметил премьер-министр.
Ранее мы писали, что Башкультнаследие опубликовало заключение по памятнику Салавату Юлаеву. Из документа следует, что вопреки авторскому замыслу, скульптуру выполнили из чугуна без последующей обработки под бронзу.
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