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12:30 (UTC+5), 08 Июня 2026

Андрей Назаров поручил усилить надзор за памятниками культуры Башкирии

В Башкортостане насчитывается более 5,5 тыс. объектов культурного наследия – это памятники истории, архитектуры, археологии.

Фото: пресс-служба | Правительство РБ
Лейла Аралбаева

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров поручил усилить профилактику нарушений и контроль за состоянием объектов культурного наследия республики.

«Для нас важно сохранить их не ради консервации руин. Эти территории должны развиваться, чтобы исторические центры жили, обновлялись и оставались узнаваемыми», — подчеркнул Андрей Назаров.

Премьер-министр обратил внимание своих подписчиков, что на это на днях обратил внимание и президент России Владимир Путин, призвав регионы активнее восстанавливать объекты культурного наследия.

В республике эту работу ведет Башкультнаследие. В этом году уже выдано 12 разрешений на работы по сохранению ОКН, согласована проектная документация, приняты работы на трех объектах. Параллельно идет надзор — проверки, выездные обследования, 30 предостережений собственникам и подрядчикам.

«Работа серьёзная ведется и не быстрая, такова специфика. Тут главное не допустить непрофессионального вмешательства, вандализма и разрушения памятников», — отметил премьер-министр.

Ранее мы писали, что Башкультнаследие опубликовало заключение по памятнику Салавату Юлаеву. Из документа следует, что вопреки авторскому замыслу, скульптуру выполнили из чугуна без последующей обработки под бронзу.

пресс-служба правительство РБпресс-служба правительство РБ
Фото: пресс-служба | правительство РБ
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