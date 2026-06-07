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06:05 (UTC+5), 07 Июня 2026

Группа «Бонд с кнопкой» из Башкирии завоевала премию Муз-ТВ

В Москве подвели итоги премии «Муз-ТВ 2026. Движение». 

Фото: пресс-служба премии Муз-ТВ | vk.com/club6246566
Лейла Аралбаева

Самую ожидаемую для новичков награду «Прорыв года» забрала группа «Бонд с кнопкой». Напомним, ранее мы писали, что 25-летний солист группы «Бонд с кнопкой», поэт и музыкант, уроженец Нефтекамска Илья Золотухин стал победителем рейтинга Forbes «З0 до 30».

На номинацию «Прорыв года» также претендовала башкирская группа AY YOLA, которая была выдвинута еще в двух категориях: «Лучшее видео» и «Лучшая песня». 

В результате «Лучшим исполнителем» стал Ваня Дмитриенко, также он получил награду за «Лучшую коллаборацию» с песней «Силуэт» с Аней Пересильд.

ZIVERT, которая поставила рекорд премии Муз-ТВ по количеству номинаций за один год, стала «Лучшей исполнительницей». Она также забрала тарелки за «Лучший сольный концерт» «Где-то в ретро» и «Лучшую песню» «Банк» в коллаборации с ICEGERGERT.

«Лучшим видео» стал клип Сергея Лазарева на песню «Если бы я мог». Он также получил специальную награду за «Лучшее концертное шоу» с представлением «Шоумен».

Награду за «Лучший альбом» получила группа «Моя Мишель» «Ангелы и не очень». Группа The Hatters в номинации «Лучшая группа». Полина Гагарина получила награду «Лучшая cover-версия» за песню BEARWOLF «Один в поле воин». Певица Мари Краймбрери стала «Лучшей в сети».

Специальные награды получили композитор Александр Зацепин («За вклад в развитие культуры»), музыкант ICEGERGERT – «Выбор VK Музыки», Леонид Агутин получил награду «За вклад в развитие популярной музыки», «Ренессансом года» стал король поп-музыки Филипп Киркоров. Легендарная группа «Кино» выиграла тарелку Премии Муз-ТВ в номинации «Голос поколения».

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AY YOLA – номинанты на премию
Фото: AY YOLA | канал в Телеграм
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